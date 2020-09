Iedereen krijgt volledig vakantiegeld uitbetaald volgend jaar SPS

14 september 2020

16u30

Bron: Belga 0 Economie Iedereen zal volgend jaar zijn volledig vakantiegeld krijgen. Vakbonden en werkgevers hebben daar binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over gevonden, zo is vernomen bij de sociale partners. Ze vragen de regering om bedrijven in moeilijkheden bij te springen bij de uitbetaling. Ook de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen willen ze nog een tijd bevriezen.

Over dat vakantiegeld is al een tijd discussie. Om de koopkracht van werknemers te beschermen, werd eerder afgesproken dat dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden voor het recht op jaarlijkse vakantie. De werkgevers vreesden evenwel een hoge factuur, terwijl de omzet van heel wat bedrijven door de coronacrisis een knauw kreeg.



Binnen de NAR is nu een akkoord gesloten. De dagen tijdelijke werkloosheid worden tot het einde van het jaar gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Dat moet er voor zorgen dat iedereen in 2021 volledig vakantiegeld krijgt. Aan de regering wordt gevraagd om bedrijven die zwaar lijden onder de impact van de crisis daarbij te ondersteunen.

Bevriezing

Niet alleen over de uitbetaling van het vakantiegeld is er een akkoord. De sociale partners zijn het eens om de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de inschakelingsuitkeringen verder te bevriezen tot eind dit jaar. Normaal dalen de uitkeringen van werklozen na verloop van tijd. Omdat het niet evident is tijdens de coronacrisis werk te vinden, werd die zogenaamde degressiviteit 'bevroren' tot eind augustus. De sociale partners zijn het nu eens om die bevriezing te verlengen tot eind dit jaar.



Vakbonden en werkgevers zijn het ook eens om de tijdelijke werkloosheid voor bedienden om economische redenen te verlengen tot eind volgend jaar. De toeslag die werkgevers daarbij betalen, stijgt van 5 euro naar 5,63 euro per dag.

En er is ook een akkoord over het corona-ouderschapsverlof, dat loopt tot eind september. De sociale partners zijn het eens om dat verlof te "neutraliseren". Er zullen dus geen effecten zijn van dat coronaverlof bij de overgang naar gewoon tijdskrediet.

De sociale partners stappen morgen met hun akkoord naar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

