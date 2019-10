Huts botst met havenbazen in Uruguay IB

25 oktober 2019

06u23

Bron: Belga 0 Economie Fernand Huts ligt in de clinch met de havenautoriteiten van Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. De topman van de Antwerpse logistieke multinational Katoen Natie baat er al tien jaar een grote containerterminal uit, maar ligt overhoop met de havenbazen omdat die volgens hem de uitbatingsovereenkomst met Katoen Natie niet respecteren. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De havenautoriteiten steunen een concurrent die ook een containerterminal uitbaat en dat druist in tegen de concessievoorwaarden die Katoen Natie destijds ondertekende. Omdat beide partijen niet tot een vergelijk komen, heeft Katoen Natie een brief geschreven aan de Uruguayaanse overheid om een verzoeningsprocedure op te starten.

"Lukt die verzoening niet, dan starten we een internationaal arbitrageproces", zegt zoon Karl Huts, die jaren de terminal runde. "De schending van die concessievoorwaarden heeft ons gigantische schade bezorgd." Over een mogelijke schadeclaim en de grootte ervan wil hij zich niet uitspreken. Geruchten gewagen van "honderden miljoenen euro's".

Katoen Natie investeerde tot nog toe 350 miljoen dollar in de terminal.