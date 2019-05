Huiszoekingen bij sportwagenproducent Porsche KVE

28 mei 2019

15u21

Bron: Belga 0 Economie Bij de Duitse sportwagenproducent Porsche zijn vandaag huiszoekingen verricht. Dat gebeurde in een dossier van corruptie, zo maakte het parket van Stuttgart bekend. Er is geen link met dieselgate.

Een ambtenaar belast met de inspectie van bedrijven wordt ervan verdacht geheime informatie te hebben gelekt aan een fiscalist die werkt voor Porsche, in ruil voor bepaalde voordelen, aldus het parket.

In totaal doorzochten 176 politieagenten en 10 magistraten meerdere adressen in en rond Stuttgart. Dat gebeurde onder meer in kantoren van Porsche, de fiscale administratie en een fiscaal consultant. Ook zou een lid van de ondernemingsraad niet gerechtvaardigde en excessief hoge vergoedingen hebben gekregen. Zes personen, onder wie verantwoordelijken van Porsche, zouden mogelijk vervolgd kunnen worden voor misbruik van vertrouwen, aldus nog het parket.

De huiszoekingen hebben dus niks te maken met het gesjoemel met emissiewaarden bij Volkswagen, het moederconcern van Porsche. Begin mei kreeg Porsche nog een boete van dik een half miljard euro in verband met het dieselschandaal.