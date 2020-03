Huis openbaar kopen of verkopen via biddit.be? Onze financieel expert legt spelregels uit

Bij meer dan vier op de vijf woningen die vandaag openbaar worden verkocht, gebeurt dat online. Bieden kan daardoor makkelijker dan ooit, maar let op alle spelregels. Want een bod is een bod! Onze expert Michaël Van Droogenbroeck legt uit hoe het allemaal werkt.

Een openbare verkoop van een huis of een appartement wordt georganiseerd door een notaris. Die wordt speciaal aangesteld om een openbare bijeenkomst te organiseren waar alle geïnteresseerden een bod kunnen uitbrengen. Zulke openbare bijeenkomsten ruimen nu dus plaats voor online biedingen. Dat gebeurt via het platform biddit.be. Net als bij een openbare bijeenkomst wordt op het einde van die openbare verkoop het pand (in principe) verkocht aan de hoogste bieder.

Meest bekend zijn allicht de gedwongen openbare verkopen. In dat geval moet de verkoop worden uitgevoerd in opdracht van de rechtbank, maar een openbare verkoop kan evengoed vrijwillig gebeuren. In beide gevallen is de organisatie en het verloop van zo’n openbare verkoop strikt geregeld. Waar moet je op letten als je biedt of verkoopt via zo’n online openbare verkoop?

ALS KOPER

Hoe begin je eraan?

Misschien heb je ergens een affiche zien hangen met de aankondiging van de openbare verkoop van het huis of appartement waar je interesse in hebt. Via biddit.be kan je zo makkelijk het pand terugvinden. Op de site kan je ook zoeken via gemeente, prijs of notaris. Om zelf een bod te kunnen plaatsen, moet je je aanmelden en een account aanmaken. Dat kan ofwel via je elektronische identiteitskaart of via Itsme. Als geen van beide lukt, kan je ook via de notaris je identiteit laten controleren en op die manier een account aanmaken.

Wat is de instelprijs?

Op het moment dat de openbare verkoop start, wordt de instelprijs bepaald. Dat is de startprijs die door de notaris en de verkoper wordt bepaald en vormt de basis voor de biedingen. Een bod doen lager dan die instelprijs kan niet. De start van de openbare verkoop zelf wordt via biddit.be aangekondigd. De biedingen lopen gedurende acht kalenderdagen. Als er in de laatste vijf minuten van dat biedproces nog een bod komt, wordt de biedtijd met vijf minuten verlengd en dat duurt tot uiterlijk middernacht van die achtste dag. Tijdens die verlengingen kunnen enkel de bieders deelnemen die al geboden hadden. Nieuwe bieders worden op dat moment niet meer toegelaten. Wie bij afsluiting van die biedingen het hoogste bod heeft gedaan, koopt het pand.

Zodra het biedproces is afgelopen, heeft de notaris nog tien werkdagen de tijd om het pand toe te wijzen. Als koper heb je dan zes weken om het pand te betalen Michaël Van Droogenbroeck

Hoe kan je bieden?

Als je wil bieden voor een pand, kan dat op twee manieren: ofwel via een manuele bieding ofwel via een automatische bieding. Bij een manueel bod geef je het bedrag in van de bieding. Bij een automatische bieding stel je een maximumbedrag in. Dat bedrag is niet zichtbaar voor de andere bieders en de notaris. Bij elke nieuwe bieding die er komt, zal jouw account automatisch een hoger bod doen, telkens met een bedrag dat is vastgelegd. Dat gebeurt tot zolang het maximumbedrag is bereikt dat je hebt ingegeven. Op dat moment word je via een e-mail op de hoogte gebracht en kan je een nieuwe automatische bieding instellen of een manueel bod plaatsen.

Wanneer moet je betalen?

Bij een onderhandse verkoop duurt de hele procedure makkelijk enkele maanden. Het is pas helemaal op het einde van de rit dat je de verkoper moet betalen. Dat proces gaat heel wat sneller bij een online verkoop. Zodra het biedproces is afgelopen, heeft de notaris nog tien werkdagen de tijd om het pand toe te wijzen. Als dat gebeurd is, heb je als koper zes weken om het pand te betalen. Al kan, net zoals bij een gewone verkoop, er altijd een clausule in staan met een opschortende voorwaarde voor het geval je geen woonlening krijgt.

Kan je het pand eerst bezoeken?

Ja, dat kan. Op de detailpagina van elk pand dat online wordt verkocht, staan de bezoekdagen en -uren vermeld. Je kan ook steeds contact opnemen met de notaris die instaat voor de verkoop.

ALS VERKOPER

Minder bekend, maar je kan ook vrijwillig voor een openbare verkoop kiezen in plaats van het onderhand te verkopen. Voordeel van een openbare verkoop is dat de geïnteresseerden tegen elkaar kunnen opbieden.

Hoe begin je eraan?

Als je vrijwillig kiest om je huis openbaar te verkopen, dan moet je zelf eerst een notaris kiezen. Je kan die vrij kiezen. Samen met de notaris beslis je welke publiciteit je wenst te maken voor de verkoop van je pand en welk budget je daar wilt aan spenderen.

Wat zijn de kosten?

Je betaalt de (vooraf vastgelegde) kosten voor de notaris zelf. Het gebruik van biddit.be maakt deel uit van de totaalprijs die de notaris zal opstellen.

Krijg je niet de gewenste verkoopprijs? Dan kan je aan de notaris vragen om het pand terug te trekken uit verkoop Michaël Van Droogenbroeck

Wat na de verkoop?

Als de biedingen zijn beëindigd en er is een koper, dan zal de notaris je contacteren en uitnodigen om de akte te tekenen. Tenzij je al een volmacht gaf aan de notaris om het pand toe te wijzen bij een bepaald bedrag, dan is zelfs die verplaatsing niet meer nodig.

Wat als je niet de gewenste verkoopprijs krijgt?

Dan kan je aan de notaris vragen om het pand terug te trekken uit verkoop. Je bent niet verplicht om te verkopen.

