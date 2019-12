Huawei wil fabriek voor 5G-onderdelen openen in Europa KVE

18 december 2019

14u40

Bron: Belga 0 Economie De Chinese technologiereus Huawei wil een fabriek voor onderdelen voor 5G-netwerken bouwen in Europa. Dat zegt de voorzitter van het bedrijf, Liang Hua, in een gesprek met het Franse persbureau AFP. Dat zal de eerste 5G-fabriek van het bedrijf buiten China zijn.

Over de aantijging rond spionage wilde de voorzitter niets kwijt. Het bedrijf uit Shenzen wordt al een tweetal jaar van nabij gevolgd door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die vrezen dat de Chinese inlichtingendiensten informatie kunnen vergaren en spioneren via Huawei-apparatuur.

"China heeft geen wet die de bedrijven oplegt informatie te leveren", zegt Ling Hua - in 2017 kwam wel een wet tot stand die organisaties en burgers aanspoort hulp te verlenen voor de nationale inlichtingenvergaring. Moest die vraag voor informatie er toch ooit komen, "zal die geweigerd worden". Volgens de voorzitter houdt Huawei zich aan de wet in de landen waar het bedrijf actief is.

Europa is alleszins een belangrijke markt voor het bedrijf dat vorige maand een wereldwijde investering van 40 miljard euro aankondigde voor de komende vijf jaar. Huawei kan zelfs een fabriek voor 5G-onderdelen openen op het Oude Continent. "Het is vandaag voor 5G-technologie ons doel om onze onderdelen zelf te bouwen in Europa en er een productie-eenheid te hebben ..." Er loopt momenteel een haalbaarheidsstudie over een Europese fabriek, zegt de voorzitter, zonder iets over de locatie te vermelden. "Die beslissing kan snel vallen."