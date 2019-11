HP wijst opnieuw ongevraagd overnamebod van Xerox af HR

25 november 2019

06u28

Bron: ANP 0 Economie Computer- en printerfabrikant HP heeft kopieermachine- en printerfabrikant Xerox weer de deur gewezen. Recent werd al een ongevraagd overnamebod afgewezen, maar nu ging HP ook niet mee in het verzoek van Xerox om de boeken te openen.

Volgens HP heeft Xerox niet bewezen dat het gezond genoeg is om genoeg financiering voor een overname op te halen, laat staan om de transactie succesvol af te ronden. “Uw voorstel vormt geen basis voor een boekenonderzoek of onderhandelingen”, zo liet topman Enrique Lores van HP per brief aan zijn collega John Visentin van Xerox weten. Ook werd gesproken van opportunistisch handelen en “agressieve woorden en daden” van het Xerox-bestuur.

Xerox liet onlangs zijn interesse blijken in het veel grotere HP, waar het in aandelen en contanten ruim 33 miljard dollar voor overheeft. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.

Markt onder druk

De internationale markt voor print- en kopieerapparatuur staat al enige tijd onder druk, door de beweging van bedrijven naar de cloud en andere internetdiensten. HP worstelt al tijden op de markt voor personal computers, benoemde recent een nieuwe topman en snijdt hard in zijn personeelsbestand om kosten te besparen. De printdivisie van de onderneming, momenteel een belangrijke winstbron, ziet de opbrengsten ook afnemen.