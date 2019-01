Horeca Vlaanderen: "Meeropbrengsten witte kassa moeten terugvloeien naar horecasector” IB

16 januari 2019

00u26

Bron: Belga 0 Economie Matthias De Caluwe, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, heeft de federale regering opgeroepen eindelijk werk te maken van de belofte dat de meeropbrengsten als gevolg van de invoering van de witte kassa volledig zouden terugvloeien naar de horecasector. Dat zei hij gisterenavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Horeca Leuven.

Het gebruik van een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde 'witte kassa', is sinds 1 januari 2016 verplicht in horecazaken die per jaar 25.000 euro of meer omzet halen uit ter plaatse geconsumeerde voeding.

In zijn inleiding had Danny Justens, voorzitter van Horeca Leuven, er al op gewezen dat het nog steeds wachten is op een uitspraak van de Raad van State in de procedure die Horeca Vlaams-Brabant en Horeca Leuven hebben opgestart tegen dit systeem. "We kijken ernaar uit dit jaar, maar ik durf er geen termijn op plakken", aldus Justens.

Uitbreiding van rsz-korting

De Caluwe wees erop dat de sector "steeds absoluut woord gehouden heeft over de witte kassa". "Wij hebben voor meer omzet gezorgd, voor meer jobs en we wachten tot de meeropbrengsten die wij gerealiseerd hebben ten volle terugvloeien naar de sector. We denken zeer concreet aan de uitbreiding van de rsz-korting, niet alleen voor werknemers, maar ook voor de ondernemers. Het zijn deze laatsten die de jobs creëren en zijn moeten daar altijd extra voor beloond worden".

“Het is vijf voor twaalf”

De topman van Horeca Vlaanderen riep de politieke partijen ook op om na de parlementsverkiezingen van mei geen spelletjes meer te spelen, maar snel een nieuwe regering te vormen. "Het is voor de horecasactor vijf voor twaalf. De democraat in mij is momenteel wegens de aanwezigheid van een federale regering in lopende zaken een beetje kwaad. Moesten wij onze business afhandelen in lopende zaken, dan zouden we goed weten hoe dat zou aflopen", aldus De Matthias De Caluwe.