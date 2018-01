Horeca blijft slokop faillissementen in 2017 ep

De horecasector blijft, net als de voorbije jaren, de sector die voor het meeste faillissementen zorgt. Dat blijkt uit de failissementscijfers van 2017 die handelsinformatiekantoor Graydon vandaag heeft vrijgegeven.

In het voorbije jaar gingen 2.149 horecazaken over de kop. Dat betekent dat bijna één faillissement op vijf een horecazaak betrof. Het gaat om een stijging met 8,1 procent tegenover 2016. Het is het één na hoogste cijfer voor de horeca. Het record dateert van 2012, toen 2.200 zaken over de kop gingen.

In Vlaanderen was er een daling van het aantal failliete horecazaken (-1,3 procent). In Brussel was er dan weer een stijging met 20 procent, net als in Wallonië waar het aantal falingen met 17 procent toenam. In Wallonië is de impact van de witte kassa later op gang gekomen, zo luidt de verklaring. De forse stijging van het aantal falingen in Brussel is vooral het gevolg - niet alleen voor de horeca, maar voor alle sectoren - van een "inhaaloperatie" bij de faillissementsuitspraken, klinkt het bij Graydon.



Economie Meer start-ups

Het totale aantal faillissementen is in 2017 gestegen met 7,6 procent, tot 10.831. Het gaat om de eerste stijging na vier jaar van dalingen. Een conjuncturele reden is er niet meteen, zo zegt Eric Van den Broele van Graydon. Er zijn de afgelopen jaren meer zaken gestart, waardoor er automatisch ook meer faillissementen zijn. Een bijkomende reden is de herstructurering twee jaar geleden van de handelsrechtbanken, waardoor er meer wordt gesneden en meer wordt gescreend op bedrijven in moeilijkheden. De totale falingsgraad is al bij al slechts in beperkte mate gestegen, nuanceert het handelsinformatiekantoor.

In Vlaanderen daalde het aantal falingen met 1,9 procent naar 5.287, het laagste aantal in vijf jaar. Al zijn er regionaal grote verschillen, met dalingen in Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg, en een toename in vooral Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Gevolg van aanslagen in Brussel

Brussel kende dan weer een forse stijging, met maar liefst 34,3 procent tot 2.780. Een inhaaloperatie, ook al was er de invloed van de aanslagen, aldus nog Van den Broele. In Wallonië was er een stijging met 7,2 procent, tot 2.702 falingen.

Behalve in de horeca waren er traditioneel ook veel falingen in de bouwsector (+10,6 procent), net als in de kleinhandel (+10,3 procent), de zakelijke dienstverlening (+10,1 procent) en de transportsector (+20,8 procent).

Schuldig verzuim

"Een krankzinnig cijfer, die twintig procent van de falingen, zeker als je weet dat horecazaken nog niet eens instaan voor vijf procent van de actieve ondernemingen in ons land", aldus Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen. "We zijn al jaren koploper. Ook dit jaar hadden we het zien aankomen en voorspeld".

De sector haalt uit naar de regering, ondanks de goedkopere overuren die zijn mogelijk gemaakt en de flexijobs die zijn ingevoerd. "Allemaal nuttig, maar niet genoeg", zegt Vanheusden. "Er is politiek te weinig gebeurd. Dit begint op schuldig verzuim te lijken door de overheid".

Horeca Vlaanderen dringt aan op een verlaging van de arbeidskost. "Een horecazaak vanaf vijf werknemers botst onvermijdelijk op de te hoge arbeidskost. Om rendabel te blijven mag de arbeidskost maar een derde van de totale kosten uitmaken. De meesten zitten boven de vijftig procent".