Honing bevat pesticiden

Bron: ANP 0 AFP Economie Zwitserse onderzoekers hebben in bijna tweehonderd honingmonsters vanuit de hele wereld resten van bestrijdingsmiddel gevonden. Volgens het wetenschapsmagazine Science zijn de concentraties niet gevaarlijk voor de mens, maar wel voor de bijen.

De onderzoekers vonden in de honing middelen tegen plaagdieren die bekend staan als neonicotinoïden. Ze worden opgenomen in ermee behandelde planten en vervolgens in bijen. Die kunnen daardoor onder andere minder vaardig worden in het verzamelen van voedsel, waardoor zelfs hele bijenkorven slachtoffer kunnen worden.

Best in Zuid-Amerika

De onderzoekers vroegen vrienden en kennissen over de gehele wereld honing voor onderzoek op te sturen. In zendingen uit Noord-Amerika vonden ze het vaakst bestrijdingsmiddel (86 procent) en in die uit Zuid-Amerika het minst (57 procent). Wereldwijd vertoonde een derde van de onderzochte monsters concentraties die echt gevaarlijk zijn voor bijen.

Bijen zijn onmisbaar voor de mens, doordat ze hem door middel van bestuiving voedsel opleveren.