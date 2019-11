Hongkong stevent af op eerste recessie in tien jaar door door protesten PVZ

15 november 2019

11u35

Bron: DPA 0 Economie De regering van Hongkong verwacht omwille van het escalerende protest in de Chinese stadstaat een diepe recessie. In 2019 verwacht Hongkong een krimp van de economie met 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Tot nu toe lag de verwachting op een minus van 0,1 procent. Het zal hoe dan ook de eerste economische krimp in Hongkong zijn sinds de financiële crisis van zowat tien jaar geleden.

De negatieve cijfers zaten er aan te komen. Na twee kwartalen van economische achteruitgang was er al sprake van een technische recessie. In het tweede kwartaal ging het bruto binnenlands product (bbp) in vergelijking met het eerste kwartaal al 0,5 procent achteruit. In het derde kwartaal volgde een diepe terugval, met 3,2 procent.

Het protest in Hongkong is intussen al 23 weken aan de gang. De voormalige Britse kolonie kampt met de ergste politieke crisis sinds de teruggave aan China in 1997. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger. De demonstranten protesteren tegen de regering van Carrie Lam en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatig hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.

Het protest brak destijds uit omwille van een omstreden en inmiddels ingetrokken uitleveringswet met China.