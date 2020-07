Honderden miljoenen euro verlies voor Heineken door coronacrisis KVE

16 juli 2020

09u06

Bron: Belga 0 Economie Brouwer Heineken wordt hard geraakt door de coronacrisis, zo blijkt uit een voorlopige update die het Nederlandse bedrijf voor beurs publiceerde. Heineken leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 300 miljoen euro. Daarnaast deed de brouwer een afschrijving van 550 miljoen euro.

Heineken zag zijn omzet in de eerste jaarhelft met 16,4 procent dalen. Het bedrijf verkocht niet alleen minder bier, maar gemiddeld ook tegen een lagere prijs. De biervolumes daalden met 11,5 procent.

Vanwege de onzekerheden trok Heineken eerder al zijn verwachting voor het hele jaar in. Het bedrijf blijft "ondanks de uitdagingen op de korte termijn" vertrouwen hebben in de toekomst. Sinds het dieptepunt in april, toen horecasluitingen en andere maatregelen om het coronavirus in te dammen van kracht waren, is volgens de brouwer al weer sprake van herstel. In juni merkte Heineken dat klanten hun voorraden weer begonnen aan te vullen.

Kosten drukken

De biervolumes daalden het zwaarst in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Dat kwam onder meer doordat het openbare leven in grote afzetmarkten als Mexico en Zuid-Afrika volledig stil lag. In Azië toonden de markten weer wat herstel, met groot bierland Vietnam voorop.

Om de crisis te doorstaan, heeft Heineken in de eerste helft van het jaar maatregelen genomen om de kosten te drukken. Dit proces is volgens Heineken nog niet ten einde, zonder in details te treden.

Het bedrijf komt op 3 augustus met definitieve cijfers.