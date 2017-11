Honderdduizenden werknemers zien loon in januari stijgen Redactie

15u40

Bron: Belga 1 ANP 2013-02-15 (ARCHIEFFOTO 15-02-2013) ILLUSTRATIE - Een man haalt geld uit zijn portemonnee. Na jaren van koopkrachtdalingen gaan veel Nederlandse huishoudens er dit jaar eindelijk op vooruit. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Economie In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. HR-dienstverlener SD Worx becijferde de indexering voorlopig op 1,87 procent bruto.

Het gaat om voorlopige cijfers van SD Worx. Het is nog wachten op de inflatiecijfers van november en december om een definitief percentage te kennen. Maar heel veel zal het definitieve cijfer niet verschillen van de prognoses, klinkt het bij SD Worx.

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar.

430.000 bedienden

Voor een hele grote groep werknemers gebeurt de jaarlijkse indexering in januari. Het gaat om de bedienden die verzameld zijn onder het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). Het gaat om zowat 430.000 werknemers, of bijna een kwart van alle bedienden uit de privésector. De samenstelling is heel divers, gaande van de bedrijven in de groothandel, ict-bedrijven, drukkerijen of de glasnijverheid.

De voorlopige prognose van 1,87 procent is de hoogste sinds 2013. Jaren van lage inflatie en een indexsprong zorgden voor magere indexaties van de lonen de voorbije jaren. Zo bedroeg de indexering voor PC 200 dit jaar 1,13 procent, in 2016 was dat 0,43 procent, in 2015 0,03 procent en in 2014 1,02 procent. We moeten naar 2013 om een hoger cijfer terug te vinden (2,35 procent). In 2009 kregen de bedienden uit PC 200 4,51 procent meer loon via de indexering en in 2010 was de indexering zelfs negatief (-0,43 procent), wegens een negatieve inflatie. Niet alle bedrijven rekenden die negatieve indexering toen door aan hun personeel.

Economie Taxshift

Sinds 1 oktober zagen de meer dan 400.000 bedienden die onder het aanvullend paritair comité vallen overigens hun loon al met 1,1 procent bruto stijgen. Die loonopslag was het gevolg van het sociaal akkoord dat bonden en werkgevers sloten.

Op 1 januari gaan dan weer alle nettolonen omhoog met 20 à 30 euro, als gevolg van de taxshift die de regering heeft beslist. In 2016 was er al eens zo'n verhoging van de nettolonen als gevolg van die taxshift.