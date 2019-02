Honda bevestigt sluiting Britse fabriek, 3.500 jobs op de tocht TT

19 februari 2019

09u31

Bron: Belga, BBC, The Guardian 3 Economie De Japanse autofabrikant Honda is van plan in 2021 zijn fabriek in het Britse Swindon te sluiten. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Zowat 3.500 werknemers verliezen hun baan. De fabriek is goed voor circa 10 procent van de totale Britse autoproductie van ruim 1,5 miljoen auto’s.

Britse media hadden gisteren al melding gemaakt van de sluitingsplannen, en die plannen heeft de automaker nu ook bevestigd. De Britse regering zegt “diep teleurgesteld te zijn” in de beslissing. “Wij zijn een van de wereldwijde leiders in de ontwikkeling van deze technologieën, en het is dan ook bijzonder jammer dat deze beslissing nu wordt genomen”, aldus Minister van Handel Greg Clark. "Dit is een verwoestende beslissing voor Swindon en het Verenigd Koninkrijk. Het is een commerciële beslissing die gebaseerd is op niet eerder geziene veranderingen in de wereldwijde markt.”

Ook Honda zelf zegt dat de beslissing niets met de brexit te maken heeft. “We zitten in een positie waar onze investeringen en focus zich moeten verplaatsen naar een andere locatie, weg van het Verenigd Koninkrijk”, aldus Ian Howells, senior vicepresident voor Honda in Europa, aan de BBC. "De belangrijke uitdagingen rond elektrisch rijden nopen Honda zijn wereldwijde productie te herbekijken, en de activiteiten te bundelen in regio’s waar het verwacht hogere productievolumes te zullen hebben.”

De fabriek in Swindon was vorig jaar goed voor de productie van 160.000 auto's, met name die van het populaire model Civic. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal auto's dat elk jaar in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd. Honda heeft geen andere fabriek in het Verenigd Koninkrijk en zou zo volledig uit het land verdwijnen. Mogelijk zullen bij de toeleveranciers ook nog eens duizenden jobs op de tocht staan.

Brexit

Honda zei vorige maand nog dat het de fabriek in Swindon in april zes dagen zal sluiten vanwege de brexit. De automaker wil onder meer mogelijke problemen met de douane tackelen als de Britten uit de Europese Unie zijn gestapt. Ook zou Honda om die reden productie naar voren willen halen en voorraden willen aanleggen.

De sluiting is een nieuwe zware slag voor de Britse auto-industrie. De voorbije weken en maanden trokken al verschillende automakers aan de alarmbel. Jaguar Land Rover besliste duizenden jobs te schrappen, Ford en Toyota waarschuwden voor de “catastrofale gevolgen” van een ‘no deal-brexit’. Nissan tot slot kondigde aan het nieuwe model van de X-Trail niet meer in zijn Britse fabriek in Sunderland te bouwen zoals gepland, maar wel in Japan.

Door het nieuwe handelsakkoord met dat land, kunnen auto's uit Japan in Europa ingevoerd worden aan een nultarief. Stapt het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU, zal er daarentegen mogelijk een tarief van 10 procent geheven worden voor Britse auto's. Acht op de tien auto’s die de Britten produceren, zijn vandaag voor de export.