Binck Challenge Gesponsorde inhoud Hoe zou jij 20.000 euro beleggen? Filip doet de Binck Challenge en leert wijze lessen Aangeboden door BinckBank

05 maart 2019

14u56 0

Wat gebeurt er als je iemand 20.000 euro cadeau doet, met de boodschap: beleggen maar! Filip Orens getuigt over zijn ‘Binck Challenge’.

Wat is de Binck Challenge?

BinckBank schenkt drie mensen elk 20.000 euro. Dat geld mogen ze vijf maanden lang beleggen. De uitdaging loopt tot 10 april. Wat ze op dat moment op hun rekening hebben staan, mogen ze mee naar huis nemen. Dat kan dus wat meer zijn dan 20.000 euro, maar ook wat minder.

Wie is Filip Orens?

Filip is 32 jaar. Hij woont in Antwerpen en is operationeel directeur van Eurotyre.

Zijn hobby’s: crossfit, lekker eten, vrienden en familiebezoekjes.

Waarom wil hij beleggen?

“Ik investeerde ooit de opbrengst van mijn studentenjob in BASF-aandelen. Dat bracht goed op en smaakte naar meer.”

Hoe pakt Filip het aan?

“Ik laat 10.000 euro door BinckBank beleggen. De overige 10.000 beleg ik zelf, vooral in aandelen. Daar kan ik mijn eigen accenten leggen.”

Hoe goed heeft Filip het gedaan?

Filips budget glijdt naar beneden tot eindejaar (- 6%), maar begint vanaf begin dit jaar weer te stijgen. Half februari maakt hij bijna 1% winst op zijn oorspronkelijke inzet. De beurs presteerde slecht in december, maar dat was niet de enige oorzaak van de moeilijke eerste maanden, geeft Filip toe. “Ik heb beginnersfouten gemaakt. Ik wilde aandelen van Belgische bedrijven uit verschillende sectoren, om genoeg diversiteit te hebben. Maar die pakketten waren te klein. Daardoor vraten de transactiekosten aan mijn potentiële rendement. Als je bij wijze van spreken 10 euro kosten moet betalen om voor 250 euro aandelen te kopen, weegt dat veel zwaarder door dan als je voor 2.000 euro koopt.”

Wat heeft Filip vooral geleerd van de Binck Challenge?

“Durven springen. Als je de cijfers hebt bestudeerd, je analyse hebt gemaakt en weet wat je wil doen, dan moet je ervoor gaan. Het gevoel op de beurs was slecht en iedereen leek af te wachten. Dan voel je groepsdruk om ook te wachten. Ik heb dan toch twee pakketten aandelen gekocht die op dat moment laag stonden. Ze zijn snel daarna beginnen stijgen en hielpen zo mijn budget rechttrekken. Ik sta weer in de groene cijfers.”

Gaat Filip na de Binck Challenge nog beleggen?

Filip: “Zeker. Maar ik blijf voorzichtig en laat een deel door de bank beleggen. Ik heb nu gezien hoe snel het op en neer kan gaan.”

BinckBank gaf 20.000 euro aan drie mensen met een overtuigende goesting om te beleggen. Met dat bedrag begeven ze zich nog tot 10 april op de beurs. Volg ze op www.binckchallenge.be.

Deze informatie is afkomstig van derden en niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico’s met zich meebrengt. BinckBank wijst u erop dat de dienstverlening Laten Beleggen bedoeld is voor beleggers met een beleggingshorizon die verder reikt dan de Binck Challenge en minstens 5 jaar bedraagt. De resultaten die in dit artikel worden weergegeven, zijn resultaten behaald in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.