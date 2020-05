Hoe verzekerd bent u voor die zomerreis? Financieel expert legt uit wanneer u recht hebt op terugbetaling

Over minder dan acht weken start de zomervakantie. Groot vraagteken is of op vakantie gaan wel zal kunnen. Landen als Griekenland en Kroatië staan weliswaar te popelen om toeristen te ontvangen, maar wat als u nu een reis boekt en als die toch niet kan doorgaan? Of als u nu al die trip die u in mei had besteld, in het water ziet vallen? Krijgt u dan alles terug­betaald? Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies.

Het coronavirus trok al een stevige streep door alle reizen dit voorjaar. Voor luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor de toeristische sector in het algemeen zijn het daardoor bijzonder moeilijke tijden. Nu het virus zelf in heel wat Europese landen wat teruggedrongen lijkt, rekent die sector op de zomermaanden om het verloren voorjaar wat te compenseren. Misschien snakt u zelf ook naar die zomervakantie. Maar welke financiële zekerheid hebt u als die dan toch in het water valt?

Ik heb deze zomer een vlucht en rondreis in de Verenigde Staten besteld. Wat als ik niet kan reizen?

Als u de combinatie van een vlucht en een verblijf hebt geboekt, is er sprake van een pakketreis. Als die niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis, dan moet de reisorganisator u in eerste instantie een voucher geven ter waarde van de geboekte reis. Met die voucher kan u dan de komende twaalf maanden een nieuwe reis boeken bij dezelfde reisorganisator. U kan die voucher gebruiken zoals u wilt, u moet bij het boeken van een nieuwe reis dus niet hetzelfde hotel of dezelfde vlucht nemen.”

Ook als u nog maar een voorschot gaf voor uw afgelaste reis, hebt u recht op een voucher voor het deel dat u hebt betaald Michaël Van Droogenbroeck

“Als u toch geen gebruik wilt maken van de voucher maar uw geannuleerde reis gewoon terugbetaald wil krijgen, dan moet u eerst twaalf maanden wachten. Vanaf dat moment kan u uw reisorganisator vragen de geboekte reis terug te betalen. Die heeft daar dan zes maanden de tijd voor.

Ik heb een vlucht naar Madrid geboekt in mei, maar het is duidelijk dat we dan niet zullen vliegen. Krijg ik mijn ticket terugbetaald?

Voor een vlucht in de komende weken die hoogstwaarschijnlijk niet zal plaatsvinden, wacht u het best nog even tot ze door de luchtvaartmaatschappij zelf wordt geannuleerd. Zodra dat gebeurd is, hebt u volgens de Europese regels recht op een terugbetaling van de vlucht of op een ticket voor een andere vlucht. Omdat sinds midden maart bijna alle vluchten van alle maatschappijen zijn geannuleerd, is het vandaag bijzonder moeilijk om uw luchtvaartmaatschappij te contacteren. Een alternatieve vlucht boeken is trouwens moeilijk omdat het nog niet duidelijk is vanaf wanneer dat zal kunnen. Daardoor is het nu in de praktijk niet evident om uw geannuleerde vlucht te herboeken of de terugbetaling ervan te vragen. Maar u hebt er dus wel recht op in de toekomst.

Zelf uw vlucht annuleren is hoe dan ook een slecht idee. In dat geval komt u als consument het contract niet na en zal u het geld hoe dan ook niet terugbetaald krijgen.

Ik heb in juli een trip naar Italië geboekt, maar zie het niet zitten om daar naartoe te reizen. Kan ik mijn reis annuleren en betaalt mijn reisverzekering ze terug?

Als we deze zomer al kunnen reizen, zal dat hoe dan ook anders zijn dan anders. Er is nog geen vaccin voor het coronavirus en dus is afstand houden hoe dan ook de regel. Als stranden open zijn, zal dat ook onder strikte voorwaarden zijn. Voor sommige reizigers is dat misschien een reden om liever niet te reizen deze zomer, zelfs als het zou kunnen. Maar wat als u dit voorjaar al een reis hebt geboekt en liever niet wil reizen? Kan u dan op uw reisverzekering rekenen om die terugbetaald te krijgen?

Alle verblijven tot 15 juni die vóór 14 maart op Airbnb werden geboekt, kan u kosteloos annuleren. U krijgt uw geld terug Michaël Van Droogenbroeck

In een reisverzekering zit immers ook een annulatieverzekering. Toch betekent dat niet dat de verzekering uw reis zal terugbetalen. Het coronavirus wordt beschouwd als een epidemie en de meeste verzekeraars dekken geen annuleringskosten wegens een epidemie. En als uw reisverzekering dat toch zou terugbetalen, dan geldt de regel dat u moet kunnen aantonen dat u niet op de hoogte was van de epidemie op het moment dat u de reis boekte. Welke verzekeraars al dan niet de annuleringskosten terugbetalen, vindt u onder meer via www.verzekeringen.be.

Over enkele weken zou ik op verlengd weekend naar Nederland gaan. Ik heb al een hotel geboekt en al betaald via Booking.com. Betalen zij mij terug als ik niet kan gaan?

Boekingsplatformen zoals Booking.com zijn een tussenpersoon tussen u en de hoteluitbater. Zij zijn nooit aansprakelijk als uw verblijf niet kan doorgaan en zullen dus ook het geld niet (kunnen) terugbetalen. U zal dus zelf contact moeten opnemen met het hotel om te vragen of u uw geld kan terugkrijgen of kan herboeken naar een latere datum.

Anders is het als u hebt geboekt via Airbnb, toch als u dat deed vóór 14 maart. Alle verblijven tot 15 juni die vóór 14 maart geboekt werden, kan u kosteloos annuleren. U krijgt uw geld terug, zelfs als uw verhuurder geen flexibele boeking zou toestaan.

Ik moet nu eigenlijk het voorschot betalen voor onze reis tijdens de zomervakantie. Moet ik dat wel doen nu het onzeker is dat ze kan doorgaan?

Hebt u enkele maanden geleden bij een touroperator een reis voor deze zomer geboekt en krijgt u nu de vraag om een voorschot of het saldo te betalen? Dan moet u nu een inschatting maken die op dit moment erg moeilijk is: gaat u er hoe dan ook van uit dat uw reis niet kan doorgaan en betaalt u niet? Maar misschien wordt over enkele weken beslist dat sommige reizen, waaronder de uwe, net wel mogen en dan is uw voorschot niet betaald. Neem zeker zelf contact op met uw touroperator. Sommige geven nu ook voor het betalen van het saldo van uw reis flexibiliteit, net omwille van de onzekerheid over de zomervakantie.

Weet ook dat, zelfs als u de som niet volledig betaald hebt, u toch aanspraak kan maken op een voucher voor het gedeelte van de reis dat u wel hebt betaald.

Meer advies over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.

Lees ook:

Belgen met vakantiehuis maken ‘coronarekening’: “Het ergste is dat we er zelf niet kunnen gaan uitblazen” (+)

Wordt vliegen duurder en hoe kunnen we deze zomer op reis? Alle vragen beantwoord (+)

Airbnb ziet Europeanen weer vakantie boeken (in eigen land) (+)