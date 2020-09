Hoe overleven onze bierbrouwers corona? “We lanceerden deze zomer zélfs twee nieuwe biertjes”

Economie Door de coronacrisis en de sluiting van de horeca is de bierconsumptie dit jaar met zowat 30 procent gedaald. En dat hebben de internationale biergiganten geweten. AB Inbev, bekend van onder meer Stella, Jupiler, Leffe - en ja - Corona, noteerde in volle crisistijd zelfs verliezen tot liefst 32,4 procent. Maar als de grote spelers het al moeilijk hebben, hoe gaat het dan met onze vele grote en kleine Vlaamse bierbrouwers? Hoe houden zij het hoofd boven water?

In de marge van het nieuws over het nakende vertrek van AB Inbev-baas Carlos Brito werden de verkoopcijfers van de internationale biergigant, met onder meer Stella, Jupiler, Hoegaarden en Leffe in de portefeuille, nog eens genoemd. En die zijn dramatisch. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het volume verkocht bier wereldwijd met 9,3 procent. In het tweede kwartaal werd een daling van 17 procent genoteerd. Vooral in april (-32,4 procent) en in mei (-21,4 procent) behaalde de brouwer rotslechte prestaties.

Die andere wereldspeler, Heineken, deed het niet veel beter. Daar namen de biervolumes in de eerste jaarhelft af met 11,5 procent. Het dieptepunt van de crisis lag voor Heineken eveneens in april.

“Tweede Wereldoorlog”

In eigen land heeft corona brouwers evenmin gespaard. De Federatie van de Belgische Brouwers riep 2020 al uit tot rampjaar en sprak van de “sterkste consumptiedaling sinds de Tweede Wereldoorlog”. Volgens de federatie daalde de binnenlandse consumptie in de eerste jaarhelft, vergeleken met een jaar eerder, met 30 procent. In de horeca noteerde men een daling van 56 procent, in de retail 6 procent.

We besloten om snel te schakelen – als klein bedrijfje kán je dat - en hebben een overlevingsstrategie bedacht: een webshop én een thuisleveringsservice. En - godzijdank - bleken die succesvol Johan Van Dyck

Ook Alken-Maes, een dochter van Heineken dat onder meer Hapkin, Cristal en Maes Pils brouwt, blikt terug op een moeilijke eerste jaarhelft. “Cafés, restaurants en evenementen zijn goed voor ongeveer de helft van onze volumes op de Belgische markt”, zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester. “Tijdens de lockdown zijn deze sectoren volledig dichtgegaan, met – uiteraard - grote gevolgen voor onze omzet. De winkelverkoop van onze bieren lag wel ietsje hoger. We noteerden een stijging van 5 à 10 procent. Niet genoeg om de verliezen te compenseren, dus.”

In de tweede jaarhelft verwacht De Meester een verkoopdaling tussen de 30 en 50 procent. “We vrezen dat, zolang er geen werkzaam vaccin bestaat, de biermarkt verstoord blijft. Al is er wel een lichtpuntje. We stellen we vast dat onze export (Alken-Maes voert uit naar 44 landen, vooral naar Frankrijk en Nederland, red.), die de helft van onze totale volumes vertegenwoordigt, zich tijdens de coronacrisis wél handhaaft.”

Wendkracht en creativiteit

Gevestigde waarden op de Belgische biermarkt incasseren dus zware verliezen, vooral door consumptiedaling in de horeca en de afgelasting van grote evenementen zoals festivals en sportwedstrijden. Maar hoe zit het met kleinschalige, lokale brouwerijen? Mits de nodige wendkracht én een portie creativiteit lijken zij de crisis te zullen doorstaan, zo blijkt.

“Toen dit voorjaar de horeca moest sluiten, zagen we onze verkoop plots vólledig kelderen”, zegt Johan Van Dyck van de Antwerpse Brouw Compagnie, dat in 2012 het historische Antwerpse ‘Seefbier’ opnieuw op de markt bracht. “We besloten om snel te schakelen – als klein bedrijfje kán je dat - en hebben een overlevingsstrategie bedacht: een webshop én een thuisleveringsservice. En - godzijdank - bleken die succesvol. De verliezen compenseren, kunnen we uiteraard niet, maar we hielden wel het hoofd boven water. Afgelopen zomer lanceerden we zélfs twee nieuwe biertjes.”

Sommige landen – ik denk aan Japan – wilden wel invoeren, maar kregen het op logistiek vlak gewoon niet geregeld Gert Christiaens

Webshop

Ook lambiekbrouwerij Oud Beersel begon tijdens de lockdown een webshop. “Uit noodzaak”, zegt zaakvoerder Gert Christiaens. “Van ons volume is 61 procent voor de Belgische markt bestemd. Daarvan geraakt 80 procent via de horeca bij de consument. Wanneer men de horeca dan maandenlang sluit, weet je dat je zware verliezen zal lijden. Ook onze export naar het buitenland is in die periode volledig stilgevallen. Sommige landen – ik denk aan Japan – wilden wel invoeren, maar kregen het op logistiek vlak gewoon niet geregeld.”

Dankzij de inkomsten uit de webshop, de verkoop van bieren in de supermarkt (goed voor 15 procent) en enkele investeringen die zijn uitgesteld, kon Oud Beersel de crisis het hoofd bieden. “Voorlopig dan toch, want ik houd mijn hart vast voor de winterperiode, wanneer het te koud is voor een terrasje”, besluit Christiaens.