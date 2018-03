Hoe 'nerd' Jeff Bezos het voor elkaar kreeg de rijkste mens op aarde te worden Laurens Verhagen

08 maart 2018

11u18

Bron: Volkskrant 0 Economie Jeff Bezos is Bill Gates en Warren Buffett voorbijgestreefd als rijkste mens ter wereld. Hoe heeft de 54-jarige Amazonbaas dat klaargespeeld?

Een wat neurotisch lachende kalende man in een glimmende, blauwe regenjas in een doodgewone Honda Accord ("gewoon een heel goede auto"). Wie niet beter weet, ziet de filiaalchef van de lokale supermarkt. Maar nee: de beelden van het interview uit 1999 laten Jeff Bezos zien. De baas van Amazon en op dat moment kersvers miljardair.



Het gesprek laat haarfijn zien dat Bezos niet de zoveelste internetmiljardair is die met zijn geld smijt. Het kantoor van Amazon in Seattle is al even bescheiden. In een straat met een pornowinkel en een plek waar heroïneverslaafden hun naalden kunnen omwisselen, bevindt zich het hoofdkwartier van de webwinkel. Een morsige ruimte met vieze tapijten, grijze computers en bordkartonnen wandjes in plaats van de dan gangbare hippe plekken met glijbanen, hangplekken in felle kleuren en door eigen koks bereide gratis maaltijden.

Onhandig

De topman van het miljardenbedrijf zit zelf in een somber hoekje achter een bureau dat zo van de vuilstort lijkt te komen. Een pose? Gevraagd naar zijn rare werkplek begint Bezos weer zenuwachtig te lachen. Het is een symbool, verklaart hij. Bezos geeft liever geld uit aan zaken die er echt toe doen. En wat er echt toe doet, zijn de gigantische datacentra met lange rijen glimmende computerkasten.

