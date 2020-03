Hoe je portefeuille wapenen tegen corona? “Ook goud wordt liever ingeruild voor cash”

De crisis door het coronavirus en de maatregelen om die in te dijken zorgen voor nooit geziene effecten. Beleggers zagen de voorbije maand de koersen met gemiddeld 40 procent naar beneden donderen. Ook kwaliteitsaandelen zijn daardoor flink gezakt. Anderzijds is het einde van die turbulente weken allicht nog niet in zicht. Hoe kan je toch jouw portefeuille wapenen? Onze geldexpert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies.

Economie De crisis door het coronavirus en de maatregelen om die in te dijken zorgen voor nooit geziene effecten. Beleggers zagen de voorbije maand de koersen met gemiddeld 40 procent naar beneden donderen. Ook kwaliteitsaandelen zijn daardoor flink gezakt. Anderzijds is het einde van die turbulente weken allicht nog niet in zicht. Hoe kan je toch jouw portefeuille wapenen? Onze geldexpert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies.

Zijn er nu koopjes te doen op de beurs?

In de verkoopgolf van de voorbije maand werden bijna alle aandelen gedumpt, ook aandelen die kwalitatief er nog steeds bovenuit steken. Is het nu al het moment om zulke aandelen op te pikken? Nadeel is dat niemand op dit moment al de totale schade kan opmeten van wat het coronavirus zal aanrichten, en bijgevolg is het ook onmogelijk te zeggen of die koersen niet nog lager kunnen vallen.

"Maar wie een beleggingshorizon van vijf jaar of meer heeft, kan wel al een lijstje opstellen van bedrijven die interessant worden", denkt Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN Amro. "De Belgische holdings zoals Sofina en GBL zijn traditioneel een toonbeeld van standvastigheid en werden massaal weggedumpt. Hetzelfde geldt voor aandelen uit de farma- of de voedingssector."

Ook in de biotechsector, belangrijk voor de Brusselse beurs, liepen de verliezen erg op. Bedrijven die op korte termijn kapitaal nodig hebben, kunnen het moeilijk hebben, maar mature bedrijven kunnen wel interessant zijn, denkt Tom Simonts van KBC.

"Bedrijven als Argenx, Mithra of Galapagos blijven mikken op molecules, waardoor de markt even groot blijft als voorheen en de kans op een succesvol pad tot commercialisering onaangetast blijft." Zelfde geldt volgens Simonts voor de grote technologiespelers en zeker wanneer ze van e-commerce profiteren, zoals Amazon en Alibaba.

Wat met dividenden?

Met de lente komt stilaan ook het dividendenseizoen op gang. Het moment waarop u als aandeelhouder mee kan genieten van de winst die de bedrijven waarin u investeerde het voorbije jaar maakten. Voor veel beleggers speelt dat dividend een belangrijke rol. Niet elk bedrijf geeft echter een (even groot) dividend. Het dividendrendement drukt de verhouding van het dividend ten opzichte van de beurskoers uit. Doordat de koersen de voorbije maand zo zwaar zakten, is het dividendrendement plots een pak groter geworden. Voor sommige bedrijven kan het coronavirus roet in het eten gooien. Zo maakte lingeriefabrikant Van de Velde deze week bekend het geplande dividend toch niet uit te betalen om zo de onzekerheid over het corona­virus op te vangen.

Maar zo’n vaart zal het niet voor alle bedrijven lopen, denkt Tom Simonts. "De dividenden die nu worden uitbetaald, slaan op het succesvolle jaar 2019. We zien trouwens dat heel wat bedrijven die bekend zijn als royale dividendbetalers fors in waarde zijn gedaald zonder dat hun inkomsten onder druk zouden moeten komen door corona. Dat geldt voor telecombedrijven zoals Proximus, maar ook voor vastgoedbedrijven als Ascencio of Intervest Offices & Warehouses."

Is goud nog altijd een veilige haven?

Dat het erg ongewone tijden zijn vertaalt zich ook in de goudprijs. In normale omstandigheden wordt goud beschouwd als de veilige haven in tijden van onheil. Dat betekent dat de goudprijs stijgt als aandelen het slecht doen. De voorbije weken zagen we echter het tegenovergestelde: de goudprijs daalt. Ook goud wordt liever ingeruild voor cash. Dat is mogelijk een tijdelijk fenomeen, denkt Erik Joly. "De daling van de goudprijs komt ook omdat er de voorbije jaren veel ‘papieren’ goud is bijgekomen onder de vorm van trackers. Ook die werden de voorbije weken massaal gedumpt. Maar zodra dat gebeurd is, kan goud weer de traditionele rol van veilige haven vervullen."

In normale omstandigheden wordt goud beschouwd als de veilige haven in tijden van onheil, maar nu zien we het tegenovergestelde Michaël Van Droogenbroeck

Zitten obligaties in de gevarenzone?

De voorbije weken zagen we dat de centrale banken zich al klaarmaken om te proberen de economische impact van de coronacrisis op te vangen. Dat gebeurt in eerste instantie via de rente, het belangrijkste instrument voor een centrale bank. In de Verenigde Staten werd die rente opnieuw naar bijna 0% gebracht, zoals ten tijde van de financiële crisis. Bij ons in de eurozone stond die rente nog altijd op dat niveau en dat zal niet snel veranderen. Obligaties zullen daardoor allicht weinig rendement opleveren de komende jaren.

Voor bedrijfsobligaties is het risico zelfs fors toegenomen, vreest Tom Simonts. "Een heel aantal bedrijven heeft op die manier de voorbije jaren erg goedkoop geld kunnen lenen zonder dat ze noodzakelijkerwijs overschot aan terugbetalingscapaciteit hadden. Dat brengt ze nu, door de economisch schok, redelijk snel in de gevarenzone. In het slechtste geval dreigt de terugbetaling van de obligaties dan in het gedrang te komen."

Blijft de rente op spaarboekje zo extreem laag?

Misschien was u de voorbije weken wel heel blij dat uw vermogen niet in aandelen zat maar veilig geparkeerd stond op het spaarboekje. Op die manier bleef u inderdaad behoed voor de grote schokken op de financiële markten. Nochtans heeft het coronavirus ook voor wie spaart één grote impact: de extreem lage rente die we nu al een paar jaar kennen zal nog lang, mogelijk nog heel lang, zo laag blijven. Ook dat komt door het beleid van de Europese Centrale Bank, dat door de komende crisis niet geneigd zal zijn die rente snel te verhogen. Die lage rente, in ons land wettelijk gebetonneerd in een minimumrente van 0,11%, doet ook spaarders wat pijn want de inflatie — de mate waarin de prijzen stijgen — ligt in principe hoger. Zo verliest wie spaart elk jaar wat koopkracht.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.

Lees ook:

Econoom Paul De Grauwe: “Verhoog tijdelijke werkloosheidsuitkering en spreek even geen faillissementen uit” (+)

Kost van crisis zal oplopen tot zeker 16 miljard: “Nú steun nodig, om straks motor snel te doen aanslaan” (+)

Republikeinse senatoren verkochten grote aandelenpakketten met voorkennis over coronavirus (+)