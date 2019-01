Hoe één eurekamoment Disney 2,6 miljard euro per jaar oplevert Sven Van Malderen

02 januari 2019

14u02

Bron: BBC 0 Economie Andy Mooney heeft met één geniale ingeving stevig bijgedragen tot het commerciële succes van Disney. De Schot startte in 2000 met de verkoop van prinsessenjurken, een zet die jaarlijks nog steeds een slordige 2,6 miljard euro in het laatje brengt. De BBC schetst het portret van een creatieve duizendpoot die nu de plak zwaait bij het Amerikaanse gitaarbedrijf Fender.

Het eurekamoment kwam er negentien jaar geleden toen Mooney in de rij stond voor een voorstelling van Disney on Ice in Phoenix (Arizona). Als hoofd van de verkoopafdeling merkte hij op hoe heel wat jonge meisjes én hun moeders zich verkleed hadden. Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje,... De fans hadden er heel wat knip- en plakwerk voor over om op hun idolen uit de sprookjes te lijken.

Mooney besefte meteen dat er een onwaarschijnlijke markt voor het grijpen lag. “Ik vroeg aan die mama’s of ze zo’n jurken zouden kopen als Disney die zou uitbrengen. Het enthousiasme stond op hun gezichten te lezen. En dus ben ik met dat idee teruggekeerd naar het hoofdkwartier, niet veel later ging de prinsessenlijn van start.”

Een lijn inderdaad, want het bleef niet bij de befaamde jurken alleen: boeken, brooddozen, poppen, tijdschriften, computerspelletjes, pyjama’s,... Alles marcheerde, zolang er maar de afbeelding van een Disney-prinses bij stond.

“Eind 2001 zaten we aan een opbrengst van 260 miljoen euro. Intussen is dat bedrag zeker vertienvoudigd”, klinkt het.

Bescheiden komaf

Mooney is van bescheiden komaf: hij groeide op in Whitburn, een Schots dorp tussen Glasgow en Edinburgh in. Zijn vader werkte in de mijnen, hijzelf verliet op z’n zestiende de school om boekhouder te worden. Eerst bij een bandenfabriek, daarna bij de lokale ijzergieterij.

In 1980 werd Mooney na een geslaagde sollicitatie financieel directeur bij de Britse tak van Nike. “Ik kreeg geen enkele vraag over mijn verleden als boekhouder, ze wilden enkel weten of ik bij het bedrijf paste.”

Om zijn nieuwe omgeving beter te begrijpen, hield Mooney het voetballen voor bekeken en ging hij lopen. “Ik ben er sindsdien echt verslaafd aan geworden, nu doe ik mee aan marathons over de hele wereld.”

Al snel bleek dat Mooney een zesde zintuig had om te voorspellen welk type schoen goed zou scoren. Hij slaagde er ook in om middeltjes te bedenken om de verkoop te doen boomen, met als gevolg dat hij in 1982 aan het hoofd van de marketingafdeling kwam te staan.

Beperkte oplage

Mooney was ook diegene die het concept van de beperkte oplage in de schoenenbranche lanceerde. Opnieuw kwam de inspiratie als het ware uit de lucht vallen. “Ik had een beetje succes gekregen, dus kon ik mij een tweedehandse Porsche 924 veroorloven. Op een dag stond ik voor het rode licht naast een gelijkaardig exemplaar, maar dan wel in knalgele uitvoering. Die bleek in beperkte oplage uitgekomen te zijn. Ik vroeg me af of dat concept ook voor schoenen zou werken. Ja dus, het werd een ongezien succes.”

Na twintig jaar bij Nike kwam Disney aankloppen. In 2013 trachtte Mooney orde op zaken te stellen bij sportmerk Quicksilver, maar dat avontuur mislukte. Ruim drie jaar geleden maakte hij de overstap naar Fender. “Voor iemand die al sinds de tienerjaren met gitaar bezig is, is dat natuurlijk een droomjob. Toen al had ik zeker veertig exemplaren in mijn bezit.”

Fender Play

De omzet van Fender bedraagt jaarlijks zowat 437 miljoen euro. Om dat cijfer nog de hoogte in te krijgen, wil Mooney er in eerste instantie voor zorgen dat klanten blijven gitaarspelen. “We weten waar het schoentje knelt. Er zijn heel wat mensen -zo’n 45 procent- die voor het eerst bij ons een gitaar kopen. Maar van die nieuwkomers geeft 90 procent er al na het eerste jaar de brui aan.”

Er moest dus iets bedacht worden om klanten te helpen in hun beleving. Een jaar geleden werd daarom ‘Fender Play’ gelanceerd, een online handleiding die intussen al door 70.000 muziekliefhebbers gebruikt wordt.

“Gebeurt dit echt?”

“Andy Mooney is een speciaal geval”, stelt marketingprofessor Mark Ritson van de Melbourne Business School. “Hij heeft niet alleen een sterke marketingachtergrond, maar wil zijn doelpubliek ook echt doorgronden. Met die kennis weet hij vervolgens het verschil te maken.”

Mooney heeft Schotland intussen al lang ingeruild voor de heuvels van Hollywood. In zijn vrije tijd speelt hij een potje gitaar met enkele van zijn idolen, zoals Tom Morello van Rage Against The Machine en Jim Root van Slipknot. “Soms moet ik mezelf in de wang knijpen, om mezelf ervan te overtuigen dat dit allemaal echt gebeurt”, besluit hij.