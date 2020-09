Hoe coronaproof zijn farma-aandelen? “Beleggers rekenen zich best niet rijk”

Veel mensen denken dat farma-aandelen door de coronacrisis spectaculaire koersprestaties neerzetten en dat je er als belegger gouden zaken mee kan doen. Maar is het wel zo interessant om daarin te investeren? Danny Van Quaethem, aandelenspecialist binnen het team van onze geldexpert Geert Noels, waarschuwt dat het niet zo rechttoe rechtaan is. “Veel speculanten kunnen bedrogen uitkomen.” Wie lijken dan de winnaars en de verliezers te worden?

Beurs loopt vaak vooruit op de feiten

De koers van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna verdrievoudigde sinds 24 februari. Wie echter al te enthousiast het aandeel van dat bedrijf kocht op de top op 17 juli, kijkt vandaag aan tegen een verlies van 34%. Moderna zit samen met de traditionele vaccinproducenten Astra Zeneca en Pfizer in polepositie voor de ontwikkeling van een vaccin.

Hoewel we over een potentiële miljardenbusiness spreken, worden de koersen van deze farmareuzen niet bepaald door het succes van hun vaccin

Hoewel we over een potentiële miljardenbusiness spreken, worden de koersen van deze farmareuzen niet bepaald door het succes van hun vaccin. Ten eerste zijn deze bedrijven zo groot dat een – al dan niet tijdelijke – omzet van enkele miljarden geen grote impact op de waarde heeft. Ten tweede is er een groot verschil in prijszetting, waarbij sommige producenten zoals Johnson & Johnson het vaccin tegen kostprijs verkopen.

Ten derde zijn ze niet volledig eigenaar van het vaccin, want vaak gaat het om een samenwerking met kleine biotechbedrijven of een overheidsinstelling. Zo deed Pfizer beroep op de gespecialiseerde kennis van het kleine Duitse bedrijf BioNTech. Het aandeel van dat bedrijf noteert ook op Nasdaq (de Amerikaanse technologiebeurs, nvdr.) en steeg dit jaar met 73%. Op 24 juli piekte het aandeel op 104,99 USD (88,61 EUR). Vandaag kost een aandeel BioNTech 58,57 USD (49,43 EUR). Dat is maar liefst 44% minder dan de topkoers van juli, die het gevolg was van de publicatie van de eerste positieve onderzoeksresultaten voor hun Covid-vaccin. Kortom, de beurs loopt heel sterk vooruit op de fundamentele ontwikkelingen.

Farmabeleggers rekenen zich best niet rijk

De farmabedrijven sloten bovendien diverse productie-akkoorden met producenten over de hele wereld, die ook een deel van de koek zullen opeisen. We verwachten dus niet dat farmaproducenten goed zullen verdienen aan een Covid-vaccin. De uitzondering is misschien Moderna, dat stevig doorrekent en de hele productieketen zelf in handen heeft.

Aandelenkoersen mogen dan wel onderhevig zijn aan speculatieve bewegingen, uiteindelijk wordt de waarde van een bedrijf bepaald door de duurzame kasstromen over een heel lange periode

Daarbij moet men ook weten dat de beurskapitalisatie al 24,7 miljard dollar (circa 20,8 miljard euro) bedraagt. De markt verwacht dat Moderna de komende twee jaar jaarlijks een omzet tot 5,9 miljard (4,975 miljard euro) zal draaien, met nettowinsten van circa 1 miljard (843 miljoen euro). Maar, ze verwacht ook dat die omzet al zal dalen naar 4 miljard (3,37 miljard euro) in 2023 en de nettowinst naar 673 miljoen (567 miljoen euro).

Aandelenkoersen mogen dan wel onderhevig zijn aan speculatieve bewegingen, uiteindelijk wordt de waarde van een bedrijf bepaald door de duurzame kasstromen over een heel lange periode. In die zin kunnen heel wat speculanten bedrogen uitkomen.

Naast de ontwikkeling van vaccins werken tal van farmabedrijven ook aan mogelijke geneesmiddelen voor Covid-19. Er is echter nauwelijks afgerond en definitief onderzoek, waardoor beleggers zich best niet rijk rekenen.

De Zwitserse farmareus Roche zag de omzet van haar geneesmiddel Actemra wel fors toenemen, maar in een recent interview zei het bedrijf dat de vooruitzichten voor Actemra als behandeling van Covid-19 pover zijn

Zo zag de Zwitserse farmareus Roche de omzet van haar geneesmiddel Actemra wel fors toenemen, maar in een recent interview zei het bedrijf dat de vooruitzichten voor Actemra als behandeling van Covid-19 pover zijn. Het bedrijf had immers problemen om met een wetenschappelijke studie aan te tonen welke de optimale toedieningsmethode is voor de meest efficiënte behandeling. Er zijn veel antilichamen in ontwikkeling die een mogelijke behandeling zouden kunnen bieden.

De Amerikaanse farmabedrijven Regeneron en Eli Lilly hebben reeds verregaande klinische studies lopen. Eli Lilly is echter te groot opdat één middel het verschil zou maken voor de beurskoers. Regeneron presteerde uitstekend (dit jaar +55%), maar dat had weinig te maken met een mogelijk succes van een behandeling voor Covid-19.

Wereldbeeld

Voor een globaal beeld kijken we naar de subindexen op de beurs. De Amerikaanse S&P Healthcare index (beursindex van de grootste beursgenoteerde farmaceutische bedrijven in de VS, nvdr.) steeg dit jaar met 3,5% (in USD) tegenover een stijging van 6,1% voor de S&P500 (de beursindex van de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS, nvdr.). Technologieaandelen stegen zelfs +28,8% sinds 31/12.

Een brede portefeuille van farma-aandelen zorgt voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille

In Europa verloor diezelfde subindex 2,3%. Dat was echter beduidend beter dan de brede Stoxx 600 index: -11,4%. Een brede portefeuille van farma-aandelen zorgt dan ook voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille. Farmareuzen zijn ook gulle dividendbetalers. De gemiddelde opbrengst op lange termijn overtreft het beursgemiddelde. Heel wat anders wordt het als we de individuele prestaties bekijken.

Op de beurs van Brussel moet men slechts denken aan het contrast tussen Argenx (+33% sinds 31/12) en Galapagos (-43% sinds 31/12). Het illustreert het hoge risico van de biotechsector. De echte winnaars van de Covid-19 crisis waren de diagnosticabedrijven en labo’s als Biomérieux, Diasorin, Abbott Labs, Bio-Rad, enz.

Subsectoren bieden de grootste kansen

Ironisch genoeg zou het daadwerkelijk succes van één of meerdere vaccins op zich niet per se goed nieuws zijn voor farma-aandelen. Naarmate de markt overtuigd geraakt van een structurele oplossing voor het Covid-19-probleem, zullen beleggers zich deels herpositioneren naar conjunctuurgevoeligere sectoren. We zien nu reeds een schuchter herstel van sommige industriële sectoren. We zeggen bewust ‘schuchter’, omwille van de onzekerheid rond de timing van een goedgekeurd coronavaccin. Eenmaal het zover is, zullen farma-aandelen louter op hun economische merites gewaardeerd worden. In deze sector is innovatie doorslaggevend.

Een subsector in de farma die wel beter zal presteren, is die van de medische technologie

Een subsector in de farma die wel beter zal presteren, is die van de medische technologie. Veel ingrepen werden uitgesteld door Covid-19, maar sinds juli is een fikse inhaalbeweging gestart. Denk aan bedrijven zoals Boston Scientific of Johnson & Johnson, wereldleiders in medtech.

Daarnaast zullen twee thema’s de farma-markt beheersen. Aan de ene kant is er het risico op nieuwe maatregelen in de VS om de prijzen van geneesmiddelen te drukken. Aan de andere kant is er de verdere doorbraak van biosimilars of kopieën van biotechnologische geneesmiddelen. De grote beurswinnaars zijn dit jaar in die hoek te vinden, zoals Lonza (+53%), Celltrion (+68,5%) of Samsung Biologics (+79,2%). Deze structurele veranderingen zullen zich in de komende jaren blijven doorzetten ongeacht hoe de Covid-19 pandemie afloopt.



