Hoe Brussels Airport passagiersrecords weet te verbreken: “Passagiers wegsnoepen bij buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland”

21 december 2018

17u03 0 Economie Met een record van 25 miljoen passagiers op de teller voor 2018, verkeert Brussels Airport vandaag in feeststemming. De ambitie is om er tegen 2040 zo’n 40 miljoen van te maken, en het groeiende bedrijf is alvast op goede weg. “Vroeger kaapte Schiphol reizigers van Zaventem weg. Nu gebeurt het omgekeerde.”

Feest in de vertrekhallen van de luchthaven van Zaventem vandaag. Met een blazersorkest, een troep dansers en vrolijke chocoladelolly’s viert Brussels Airport haar recordcijfer van 25 miljoen passagiers in 2018. Daarmee overstijgt het de 24,8 miljoen uit 2017. De ambitie is om tegen 2040 zo’n 40 miljoen passagiers te vervoeren, liet directeur van strategische ontwikkelingen Piet Demunter van Brussels Airport zich deze week ontvallen. Volgens transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen) liggen de kaarten voor het groeiende bedrijf in elk geval gunstig. “Een sterk management en de juiste strategische beslissingen zijn de grote troeven van Brussels Airport,” legt de professor uit. “Het bestuur zet voortdurend in op het binnenhalen van grote vliegtuigmaatschappijen en slaagt daar ook zeer goed in. Recent werden nog enkele Aziatische bestemmingen toegevoegd, waaronder Shangai en Shenzen. Die keuzes zijn weldoordacht, en dat werpt zijn vruchten af”.

Brussels Airport trekt actief Fransen en Nederlanders aan via promocampagnes

Wegsnoepen bij de buren

Maar ook onze buurlanden dragen bij tot de groei van de Brusselse luchthaven. Zo zie je steeds vaker Duitse, Nederlandse en Franse nummerplaten opduiken aan de kiss&ride-zone.

