Historische knak: biotechbedrijf Galapagos incasseert grootste koersval ooit, maar moet je dan nu kopen?

Economie Het grootste succesverhaal van de Brusselse beurs in de afgelopen 15 jaar donderde nog nooit zo hard naar beneden als vandaag (-24,4 procent). Iedereen had erop gerekend dat het Belgisch-Nederlandse Galapagos dit jaar zijn geneesmiddel tegen reuma zou mogen lanceren in de VS, waar de bergen goud lagen te wachten. Een plotse vertraging van twee jaar haalde alle verwachtingen onderuit.

Na anderhalf decennium in het labo werd het tijd om te oogsten, dacht Galapagos. Het bedrijf met hoofdzetel in Mechelen kon vorige zomer finaal bewijzen dat dagelijks een pilletje genaamd filgotinib nemen, werkte tegen reuma.

Dat is een breed verspreide en aanslepende aandoening, dus valt er veel te verdienen door een bedrijf die een oplossing heeft. De beste remedie die nu al op de markt is (Humira), is al een paar jaar op rij het best verkopende geneesmiddel ter wereld (20 miljard dollar of zo’n 16,4 miljard euro per jaar).



Omdat Humira als spuit toegediend wordt, heeft de pilstrip van Galapagos meteen een voetje voor. Maar niet alleen gebruiksgemak en efficiëntie spelen een rol. Een medicijn dat aan alle types mensen wordt toegediend mag voor niemand vervelende bijwerkingen hebben. Daarom liep er nog een onderzoek of filgotinib de spermaproductie al dan niet beïnvloedt.

Strenge toezichthouder

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA (Food & Drug Administration) stond een jaar geleden toe dat Galapagos het papierwerk voor een lancering in de VS alvast indiende. Daarmee lag filgotinib op koers om te beginnen verkopen vanaf eind dit jaar.

Verwacht werd dat er op de piek 6 miljard dollar (ongeveer 5,1 miljard euro) per jaar verdiend kon worden aan de nieuwe molecule, waarvan pakweg de helft in de VS. Al het harde werk sinds de eerste stappen in 2005 zou eindelijk beginnen opbrengen. Er was al een Amerikaanse partner gevonden die de verkoop zou regelen. De Californische farmareus Gilead klikte zich vast aan het lot van Galapagos door de grootste aandeelhouder te worden.

Nu wil de FDA tóch eerst weten wat dat vruchtbaarheidsonderzoek oplevert. Erger nog: dezelfde toezichthouder die vorige zomer liet uitschijnen dat het snel mocht gaan, is nu onverwacht streng en wil een extra onderzoek over de effecten van filgotinib in de hoogste dosis (200mg).

“In plaats van groen licht in de tweede helft van 2020, is een tweede ronde papierwerk mogelijk tegen midden of eind 2021 voor een nieuwe beslissing van de FDA tegen midden of eind 2022,” reageert analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities.

Meer dan één medicijn

Een Europese lancering zou dit jaar wel nog moeten lukken en in Japan valt het verdict eind dit jaar. Galapagos is meer dan alleen filgotinib en filgotinib is zelfs meer dan alleen een geneesmiddel tegen reuma. Het bedrijf zit op 5,6 miljard euro cash, waardoor het echt niet zomaar kopje onder zal gaan. “Zeer teleurstellend,” reageerde oprichter en CEO Onno van de Stolpe op Twitter. “Maar we zullen sterker terugkomen!”

Toch maakt de koersreactie na het nieuws duidelijk dat het vertrouwen van beleggers een historische knak heeft gekregen. Sinds de beursgang in 2005 is er al vaak slecht nieuws gekomen, maar nooit eerder dook het aandeel Galapagos een kwart lager op één dag. Sinds de piek in februari - voor de coronacrash alle wereldbeurzen onderuit haalde - werd het biotechbedrijf ruim de helft minder waard.

Door die halvering is Galapagos niet meer het meest gestegen aandeel op de Brusselse beurs sinds de eeuwwisseling. Dat is nu het jongere ArgenX (beurswaarde 10 miljard), een sectorgenoot die trouwens voor het eerst meer waard is dan Galapagos (beurswaarde 8 miljard).

Aandeel kopen?

Van Steenhuyse bij KBC Securities is alvast niet de enige die zijn advies over het aandeel Galapagos meteen in beraad neemt: Benoit Louage bij Degroof Petercam doet net hetzelfde. Het leidt weinig twijfel dat hun verwachtingen voor het bedrijf en de beurskoers na nieuw cijferwerk lager zullen uitvallen. “De lancering is vertraagd tot 2022, en we verlagen ook de slaagkans. Ook zal Galapagos meer moeten uitgeven (aan extra onderzoek, red.),” aldus Van Steenhuyse.

De Amerikaanse investeringsbank Jefferies vraagt zich luidop af of partner Gilead geen “harde keuzes zal maken rond filgotinib”, ook al is de eerste reactie van de Amerikaanse partner dat ze erin blijven geloven. Het staat zo goed als vast dat er de komende dagen een paar koopadviezen voor het aandeel sneuvelen.

Een belegger van het eerste uur zag zijn inleg nog altijd maal zestien gaan. Wie pas kocht na de doorbraak van vorige zomer staat vandaag onder water.