Hierin investeert de NMBS 3,2 miljard de komende vijf jaar EB

16u23

Bron: Belga 0 BELGA Economie De NMBS gaat de volgende viif jaar 3,2 miljard euro investeren. De raad van bestuur heeft vandaag groen licht gegeven voor het investeringsplan 2018-2022. De bedoeling is om de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Het geheel van investeringen gaat naar de drie basisactiviteiten van de onderneming: het vervoer van reizigers, hun onthaal in functionele stations en het beheer en onderhoud van het materieel.

Het grootste deel van het budget (zo'n 2 miljard euro) is bestemd voor het moderniseren van rijtuigen en locomotieven. "Op dit ogenblik is 40 procent van het rollend materieel van de NMBS meer dan dertig jaar oud. Tegen 2023 moet het aandeel van het oude materieel verlagen tot 20 procent", luidde het. Concreet investeert de NMBS in nieuwe dubbeldeksrijtuigen (M7). Hiermee wil men ook de verwachte groei van het aantal klanten opvangen: er komen 20.000 extra zitplaatsen bij tegen 2022. Rollend materieel dat de helft van de verwachte levensduur heeft bereikt, zal worden gemoderniseerd. De NMBS gaat ook investeren in veiligheid. Tegen 2023 zal al het materieel met het Europese veiligheidssysteem (ETCS - European Train Control System) worden uitgerust. Er gaat ook geld naar nieuwe technologieën om reizigers in real time te informeren. Midden volgend jaar komt er ook een nieuwe commerciële website.

Stations

Een tweede belangrijk luik betreft investeringen in de stations, goed voor 600 miljoen euro tot 2022. Dat geld gaat enerzijds naar de reeds opgestarte werken in een aantal grote stations (Gent-Sint-Pieters, Mechelen,...). Bij nieuwe projecten ligt de nadruk dan weer op "correct gedimensioneerde investeringen", die een antwoord moeten bieden aan de functionele noden van de klant. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in perrons en haltes op het Brusselse voorstadsnet GEN, het verhogen van de perrons (gemiddeld 7 stopplaatsen per jaar), het uitbreiden van het aantal liften (+100) en roltrappen (+75). Binnen vier jaar zullen 25 bijkomende stations volledig toegankelijk gemaakt worden voor personen met beperkte mobiliteit. De NMBS gaat ook investeren in extra parkeerplaatsen (+10.000) en extra stelplaatsen voor fietsen (+10.000, tot 104.000 in totaal).

Onderhoud

Een derde luik betreft investeringen in het onderhoud en beheer van de treinen. Daarvoor gaat er 300 miljoen euro naar de werkplaatsen en onderhoudsposten. "Die vormen een belangrijke pijler in het verzekeren van een goede kwaliteit van de dienstverlening aan de klant, rond betrouwbaarheid, netheid en beschikbaarheid van materieel", staat in het persbericht.

Tot slot gaat de NMBS ook de bedrijfsprocessen herzien en digitaliseren: "de processen voor de planning van het treinpersoneel, het onderhoud van het materieel, het beheer van de gebouwen, human resources,...".

Het investeringsplan zal nu aan de federale regering worden voorgelegd ter goedkeuring. Bevoegd minister François Bellot (MR) reageert vandaag alvast positief: "de regering heeft aan de NMBS gevraagd steeds de klant centraal te zetten. Ik ben dan ook tevreden dat de goedgekeurde investeringen aan deze vraag beantwoorden".