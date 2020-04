Het zwarte goud is plots niks meer waard: hoe kan dat nu?

Olie is het zwarte goud, maar plots is dat niets meer waard. In de VS betalen handelaars zelfs nog 40 dollar (37 euro) bij aan wie een vat ruwe olie wil ‘kopen’. Hoe kan het dat de olieprijs voor het eerst ooit onder nul zakte? Oliestaten wilden even armworstelen, maar dat hadden ze beter niet gedaan vlak voor dat virus de wereldeconomie lam legde.

Economie Olie is het zwarte goud, maar plots is dat niets meer waard. In de VS betalen handelaars zelfs nog 40 dollar (37 euro) bij aan wie een vat ruwe olie wil ‘kopen’. Hoe kan het dat de olieprijs voor het eerst ooit onder nul zakte? Oliestaten wilden even armworstelen, maar dat hadden ze beter niet gedaan vlak voor dat virus de wereldeconomie lam legde.

Betalen om van olie af te raken: hoe kan zoiets?

De grafiek van de Amerikaanse continentale olie (WTI) illustreert hoe het spel van vraag en aanbod voor een unieke situatie zorgde: de prijs van een vat van 159 liter ruwe olie die een forse duik onder het nulpunt nam. Vorige week kostte zo’n ‘barrel’ nog 30 dollar (28 )euro, maar afgelopen maandag daalde de prijs zelfs tot -40 dollar (-37 euro). Uit vrees om de olie volgende maand nergens meer te kunnen stockeren betaalden futures-handelaars – zij onderhandelen nu een prijs voor een levering volgende maand - een koper bovenop elk vat nog eens 40 dollar bij. De olieprijs crashte omdat ook de vraag naar ruwe olie gigantisch is gedaald. Door de maatregelen tegen corona is er namelijk veel minder brandstof nodig, want de motoren van veel vliegtuigen en auto’s liggen stil. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de normale behoefte van dagelijks 100 miljoen vaten deze maand met bijna een derde gedaald. Een curve met zo’n steile afgrond is nog nooit gezien en kon op geen slechter moment vallen voor de olieproducerende landen. Die waren al een tijdje in een prijzenoorlog verwikkeld. Normaal wordt de olieprijs haarfijn gemonitord door de producenten. Maar omdat de Russen zich niet aan afspraken hielden – als tegenzet omdat de VS als grootste producent ter wereld naar hartenlust bleef oppompen – kreeg Saoedie-Arabië het half maart op de zenuwen. De Saoedi’s besloten plots een kwart meer olie boven te halen. De productie nam flink toe en de prijs begon te zakken. Maar toen daalde de vraag pijlsnel en wat blijkt nu? Er is geen plaats om het zwarte goud op te slaan. De gigantische tanks in het stadje Cushing in Oklahoma – waar veel pijplijnen samenkomen – zitten zo goed als vol. Gehuurde tankers dobberen, volgestouwd met miljoenen vaten, doelloos rond op zee, wachtend tot de vraag weer aantrekt. Maar zelfs dat volstaat dus niet.

Waarom niet stoppen met olie op te pompen?

Als het magazijn van een schoenenfabrikant uitpuilt, zal hij de productie stil leggen. Boeren laten bij gekelderde prijzen hun fruit rotten aan de bomen. Maar zo’n jaknikker – een pomp om olie boven te halen – zet je niet zomaar met een knopje stil. Olie winnen gebeurt onder hoge druk en plots stoppen met produceren zou een een reservoir kunnen beschadigen. Dat herstellen, zou volgens de producenten nog duurder zijn dan maar te blijven pompen en desnoods de olie weg te geven met nog een zak geld erbij. De olieproducerende landen kwamen intussen al overeen om de productie met tien miljoen vaten te verminderen, maar dat akkoord gaat pas volgende maand in en komt dus te laat.

Hoe komt dat ‘onze olie’ nog niet gratis is?

Het is de continentale Amerikaanse olie waarvan de prijs in de min is gezakt. Onze ‘Brentolie’ – afkomstig van olievelden in de Noordzee – is ook heel wat goedkoper geworden, tot zelfs 18 dollar (17 euro) per vat. Dat is de laagste prijs in bijna twintig jaar. Toch blijft de prijs hier nog enigszins op peil. Dat komt omdat het opslagprobleem hier minder speelt omdat er nog genoeg olietankers zijn om de ‘maritieme olie’ op zee te stockeren.

Kunnen we nu goedkoper tanken?

De gevolgen van de internationale oliehandel aan de pomp laten doorgaans wel een tijdje op zich wachten, maar omdat ook de Brentolie in waarde is gedaald zal de benzine, diesel en stookolie hier goedkoper worden. Al bestaan de prijzen van brandstoffen ook voor een aanzienlijk deel uit belastingen en dus zal het nooit gebeuren dat je aan de pomp geld krijgt door je tank te vullen.

Moeten we beleggen in olie?

Op de olieprijs speculeren via trackers die de koers van de olieprijs volgen, is volgens heel wat beleggingspecialisten een riskante onderneming. De handelaars die nu een prijs onder 0 overeenkomen doen dat voor een levering volgende maand. Het zou kunnen dat die contracten nog wel eens een paar keer van eigenaar veranderen. Bedrijven die in opslag van olie doen, doen het wel goed op de beurs. Het aandeel van het Antwerpse Euronav – dat veel olietankers bezit – is in vijf dagen meer dan 10 procent gestegen.

Wat als we onze kelder nu eens volstouwen met ruwe olie?

De grote depots en de tankers zitten allemaal vol met olie, maar u hebt nog wel wat plaats voor wat vaten die u met 40 dollar bonus op de kop wil tikken om ze later – als dat virus is verdwenen – voor een flinke meerprijs te verkopen? Niet doen, want daar waar goud een slimme belegging kan zijn, geldt dat niet voor het zwarte goud. Ongeraffineerd kan je er zelf niets mee aanvangen, het stinkt als de pest en het is zo giftig dat wie met dampen van ruwe olie in contact komt, veel kans heeft om te stikken.

