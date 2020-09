Het gevaar als alleen de grote e-commercebedrijven overblijven: “Ook ons maatschappelijk weefsel zal aangetast worden”

Tegen het succes van Bol.com, Coolblue en Amazon valt niets meer te beginnen en dus gooit Collishop - nochtans pionier in de verkoop op afstand - de handdoek in de ring. Zullen die giganten van de e-commerce een monopolie maken en - zo ja - willen we dat wel? “Deze evolutie zal ons economisch en maatschappelijk weefsel veranderen”, voorspelt econoom Geert Noels. “Maar het besef komt te laat om er nog veel aan te doen.”

Colruyt startte begin jaren tachtig met het postorderbedrijf Collishop, dat met de jaren evolueerde tot een online webwinkel voor niet-voedingsproducten. Maar de supermarktketen beslist er een punt achter te zetten. Het heeft geen zin meer nog op te boksen tegen giganten zoals Amazon en Bol.com. Dat buitenlandse internetwinkels goede zaken doen in ons land is een open deur intrappen. Belangenorganisatie Cross-Border Commerce Europe becijferde dat Belgen in 2019 zo’n 2,6 miljard euro uitgaven op buitenlandse webshops, een stijging met 18% tegenover het jaar voordien. Niets doet vermoeden dat de groei in deze coronatijden zal afremmen, integendeel. Ook de top tien van webwinkels die in ons land de meeste omzet draaien, die non-profitorganisatie Ecommerce Foundation vorig jaar publiceerde, kleurt buitenlands. Enkel Vanden Borre en vente-exclusive.com zijn Belgische bedrijven. Bol.com en Coolblue waren in 2018 hier het grootst, maar Amazon zat - de Belgische winkelmandjes op de Amerikaanse, Duitse en Franse Amazon-site opgeteld - de Nederlanders wel op de hielen. In maart van dit jaar lanceerde Jeff Bezos, ‘s Werelds rijkste man en Amazon-baas, ook een Nederlandstalige webwinkel. Hij claimt daarnaast ook nog eens het marktleiderschap in Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en uiteraard de VS, waar van elke uitgegeven dollar in de e-commerce er 43 cent bij Amazon belandt. Maar is dat wel gezond? Ontstaat er geen monopolie dat vroeg of laat de markt kan ontwrichten?

Het is des mensen dat we vrezen dat de groten hun macht misbruiken, maar dat hoeft niet zo te zijn Gino Van Ossel

Econoom Geert Noels schreef het boek ‘Gigantisme’ en vindt het geen goede evolutie. “Door die grote buitenlandse webwinkels lekt er veel geld weg naar het buitenland. Dat gaat gepaard met jobverlies en een erosie op de binnenlandse toegevoegde waarde. Het is geen wake up-call meer, maar de realiteit: e-commerce is buitenlands in België. We zijn er niet in geslaagd om een succesvol Belgisch alternatief op te zetten zoals de Nederlanders met Bol.com, Coolblue en booking.com wel deden. Het is evident dat hierdoor bedrijven in ons land in een moeilijke situatie komen en het risico bestaat dat die buitenlandse shops vroeg of laat dat monopolie extra laten renderen. Bedrijven die toegang willen tot hun systeem zullen daarvoor extra betalen. Vergelijk het met een tol aan de poorten van de stad vroeger om binnen te kunnen. Deze evolutie zal het economische weefsel veranderen, maar ook het maatschappelijke: ik vrees dat Amazon onze jeugdbewegingen niet zal sponsoren.”

Zullen mastodonten wanneer ze het rijk grotendeels voor zich alleen hebben ons meer laten betalen? Dat kan, maar het hoeft niet zo te zijn volgens retailprofessor Gino Van Ossel (Vlerick). “Het is des mensen dat we vrezen dat de groten hun macht misbruiken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Over de supermarkten werd in de jaren zeventig ook gezegd dat ze eerst de kruideniers uit de weg zouden duwen om dan de prijzen op te trekken. Dat is niet gebeurd, want er blijft genoeg concurrentie bij de winkelketens. We zien in e-commerce generalisten zoals Amazon en bol.com en specialisten zoals Zalando en Coolblue. En de specialisten hebben doorgaans toch wel wat extra te bieden tegenover de generalisten. Ik kan kleren kopen op Amazon, maar ik vind het comfortabeler op Zalando waar de foto’s mooier en groter zijn. Voor een fietscomputertje vind ik foto’s minder belangrijk, maar speelt de service van Coolblue - dat ook fysieke winkels heeft - een rol. Collishop slaagde niet als generalist.” Wel noemt Van Ossel de generalisten die op alle fronten willen meespelen een ongezonde evolutie. “Neem het voorbeeld van Amazon. Dat bedrijf is een winkel die goederen koopt en verkoopt en daarnaast ook een marktplaats waar andere bedrijven tegen een commissie kunnen verkopen, maar ondertussen willen ze ook Netflix bekampen met een eigen streamingdienst en bouwen ze zelfs een logistieke poot met eigen vliegtuigen en bestelwagens. Zo worden ze wel héél machtig, en is de druk op de concurrentie groot.”

Voor België is het zaak dat het verhaal van de verloren e-commerce zich niet herhaalt in andere sectoren. Zoals de energiebevoorrading. Als we daar ook afhankelijk worden van het buitenland, beginnen we wel wat op een kolonie te lijken. Geert Noels

Alleen: wat valt er aan te doen? “België kan niets meer doen”, zegt Noels. “Het besef komt te laat, anders hadden we zoals andere landen ook wel een graantje kunnen meepikken. Ik denk dat we onze hoop op Europa moeten vestigen om het toch binnen de perken te houden. Met Margrethe Vestager (De Deense Eurocommissaris voor Mededinging, red.) zit daar de juiste persoon, maar je moet ook de wetten in handen hebben om de giganten te bedwingen. En er spelen onderlinge belangen tussen landen. De vraag blijft ook wat Europa nog kan doen in een internationale context als China en de VS elkaar bekampen. Voor België is het zaak dat het verhaal van de verloren e-commerce zich niet herhaalt in andere sectoren. Zoals de energiebevoorrading. Als we daar ook afhankelijk worden van het buitenland, beginnen we wel wat op een kolonie te gelijken.”

