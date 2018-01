Het begon als parodie op bitcoingekte. Maar 'dogecoin' is nu zelf al 2 miljard dollar waard Karen Van Eyken

Vier jaar geleden zag de 'dogecoin' het levenslicht. Wat begon als een parodie op de bitcoin-gekte, is nu zelf meer dan 2 miljard dollar waard en niemand weet waar dit zal eindigen.

Zelfs in de turbulente wereld van de cryptomunten is de dogecoin een ongezien fenomeen. In 2013 lanceerde Jackson Palmer de munt om aan te tonen hoe absurd de bitcoin-hype was. Als mascotte koos hij voor viervoeter 'Doge' op basis van een meme van het hondenras Shiba Inu.

In 2010 haalde een Japanse lerares een dergelijke hond uit het asiel, noemde hem 'Kaboso' en plaatste foto's van hem op social media . Eén van de beelden waar de viervoeter een wenkbrauw optrok, werd een populaire internetmeme. En een paar jaar later kwam de dogecoin ter wereld.

Maar wat Palmer absoluut niet had verwacht, gebeurde toch. Investeerders kochten de cryptomunt die als grap was bedoeld. Na twee maanden was de dogecoin al 50 miljoen dollar waard. Daarna trappelde de koers jarenlang ter plaatse en stond de munt genoteerd aan 0,0002 dollar. Vorig jaar in mei begon de munt aan een sterke opmars en afgelopen zondag steeg de dogecoin door naar 0,016 dollar. Daardoor zijn alle dogecoins nu samen meer dan 2 miljard dollar waard.

Volgens marktanalist Dave Chapman van Octagon Strategy vinden mensen bitcoin en ethereum te duur en daarom zoeken ze hun heil in alternatieven. Dogecoin staat ondertussen in de top-30 van de meest waardevolle cryptomunten volgens cryptocurrency-index Coinmarketcap.

Oprichter Palmer, die in 2015 uit het project stapte, heeft zelf nooit dogecoins in zijn bezit gehad. Hij waarschuwt voor de zeepbel die elk moment uit elkaar kan spatten. "Het zegt heel veel over de cryptomarkt wanneer mensen bereid zijn om een munt met een grappige hond erop te kopen. Veel gekker wordt het niet", besluit Palmer.