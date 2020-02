Herstructurering GSK: bedrijf bevestigt behoud hoofdkwartier vaccinafdeling KVE

14 februari 2020

21u51

Bron: Belga 0 Economie De Waalse regering heeft de "garantie" gekregen van GSK dat het hoofdkwartier van onderzoek en ontwikkeling en van de productie van vaccins van de farmareus in Wallonië blijft, ondanks het aangekondigde transformatieplan waarbij bijna duizend banen op het spel staan.

Minister-president Elio Di Rupo heeft vrijdag rond de tafel gezeten met Roger Connor, de voorzitter van GSK Global Vaccines. Die heeft "duidelijk bevestigd dat het hoofdkwartier van onderzoek en ontwikkeling en van de productie van vaccins van GSK wereldwijd in Wallonië gebaseerd blijft", luidt het na afloop in een mededeling.

De directie van GSK had al aangegeven dat ze het hart van haar vaccinafdeling - GlaxoSmithKline Biologicals - in België wilde houden. De grote herstructurering, die gepaard gaat met meer dan 500 miljoen euro aan investeringen voor de komende drie jaar in ons land, moet GSK overigens in staat stellen zijn leiderschap op lange termijn te bevestigen, had een woordvoerder begin deze maand verklaard.

GSK Vaccines heeft drie productiesites in Wallonië: in Waver, Rixensart en Gembloers. Daardoor wordt België beschouwd als het hoofdkwartier wereldwijd van GlaxoSmithKline Biologicals.