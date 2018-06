Herstructurering Carrefour: werknemers mogen op brugpensioen op 56 jaar SVM

12 juni 2018

18u53

Bron: Belga 0 Economie De vakbonden en de directie van Carrefour België zijn een compromisvoorstel overeengekomen. Bij Carrefour zullen werknemers op 56 jaar op SWT of brugpensioen kunnen gaan. Dat meldt De Standaard en wordt bevestigd door de vakbonden.

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij 1.233 jobs in België bedreigd waren. Daarover werd nu een compromis bereikt tussen bonden en directie.

Werknemers zullen kunnen kiezen voor brugpensioen op 56 jaar. Dat kan voor een bedrijf in herstructurering, maar moet wel groen licht krijgen van de federale overheidsdienst Werk. "Mensen zijn niet verplicht om te kiezen voor SWT op 56 jaar. Carrefour heeft wel veel oudere werknemers, met meer dan 1.233 werknemers die ouder zijn dan 56 jaar", aldus Kristel Vandamme van de christelijke vakbond. Carrefour zal bovenop de RVA-premie nog een premie betalen. Werknemers zullen, aldus de LBC, na aftrek van bijdragen en belastingen op die manier nog zowat zeventig van hun nettoloon overhouden.

Is 56 jaar niet jong voor brugpensioen? "Die mensen zitten niet thuis, maar moeten zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Carrefour telt veel vrouwelijke werknemers, die vaak deeltijds werken. Voor hen is dit de laatste strohalm om op brugpensioen te gaan vooraleer ze helemaal versleten zijn", aldus Vandamme. "En eerlijk gezegd, op die leeftijd begin je in de verkoop versleten te raken", aldus nog de vakbondssecretaris.

Behalve de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan op 56 jaar, is er ook een werkzekerheidsgarantie afgesloten tot 2022 en komen er geen naakte ontslagen, aldus Vandamme. Werknemers kunnen ook kiezen om vrijwillig op te stappen, met een premie.

Gewesten

Het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat niet alleen de federale overheidsdienst Werk groen licht moet geven voor herstructureringsdossiers met SWT of brugpensioen vanaf 56 jaar. Sinds de zesde staatshervorming moeten ook de betrokken regio's een bindend advies leveren. Aangezien Carrefour actief is zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel, is een bindend advies van de drie gewesten nodig.

Bovendien: ook wie op #SWT gaat, blijft aangepast beschikbaar voor arbeidsmarkt tot 61 jaar. Ook daar zijn het de regio’s die bevoegd zijn om hen te activeren. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Die gewesten moeten ook instaan voor activering van de bruggepensioneerden. Die moeten immers beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 61 of 62 jaar, zo merkt men op het kabinet van minister Kris Peeters nog op.

Een ander geluid klinkt bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Hij ontkent men dat het gewest bevoegd is voor SWT. "We zijn enkel bevoegd voor het outplacement dat Carrefour zou aabieden. Niet voor het brugpensioen", klinkt het. "Maar als Peeters de bevoegdheid niet wil, willen wij dat wel voor hem doen in het kader van de volgende staatshervorming", klinkt het.

De N-VA spreekt van een "totaal verkeerd signaal" en roept Peeters op de aanvraag van Carrefour niet goed te keuren. Volgens N-VA-Kamerlid Jan Spooren zou brugpensioen op 56 jaar een "uitholling" betekenen van het regeringsbeleid om de strijd aan te gaan tegen de vele openstaande vacatures en de nood om langer te werken. "Dit zou een oneigenlijk gebruik zijn van een beleid dat wordt afgebouwd. We roepen de minister op dit niet goed te keuren".