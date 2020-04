Herstructurering bij Brussels Airlines wordt “geïntensiveerd” Redactie

07 april 2020

17u30

Bron: Belga 62 Economie Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa verwacht ook na de coronacrisis een significante afname van het luchtverkeer. De raad van bestuur van het moederbedrijf van Brussels Airlines heeft daarom beslist om uitgebreide maatregelen te nemen om de capaciteit van de vluchtoperaties op lange termijn te verlagen. De herstructurering bij Brussels Airlines zal “geïntensiveerd” worden, net als bij Austrian Airlines, klinkt het. De vluchtoperaties bij dochter Germanwings worden stopgezet.



Lufthansa denkt niet dat de luchtvaartsector snel weer zal terugkeren naar het niveau van voor de coronacrisis. Het zal volgens het bedrijf maanden duren vooraleer de wereldwijde reisbeperkingen volledig opgeheven worden. Daarom wordt ingegrepen op “bijna alle vluchtoperaties van de Lufthansa groep”.

Bij moederbedrijf Lufthansa verdwijnen zes toestellen van het type Airbus A380, zeven van het type A340-600 en vijf van het type Boeing 747-400 permanent uit de vloot. Daarnaast worden ook elf toestellen van het type Airbus A320 uit dienst genomen bij de korteafstandoperaties.

Ook dochter Lufthansa Cityline zal drie toestellen (Airbus A340-300) uit dienst nemen. Bij dochter Eurowings gaat het om tien toestellen (Airbus A320). De vluchtoperaties van dochter Germanwings worden stopgezet.

De herstructureringsprogramma’s die al gestart waren bij dochters Brussels Airlines en Austrian Airlines zullen verder geïntensiveerd worden. “Naast andere zaken werken beide bedrijven aan het terugdringen van hun vloot”, klinkt het.

Technische werkloosheid

Woordvoerster van Brussels Airlines Kim Daenen meldt dat de maatschappij eerder al had aangekondigd dat het herstructureringsplan herbekeken moest worden nu de coronacrisis de sector zo hard raakt. “Het is nog steeds de bedoeling om tegen 2022 structureel winstgevend te worden en nu herbekijken we de maatregelen die we gaan nemen en bekijken we of sommige ingrepen sneller doorgevoerd moeten worden”, zegt ze.

Ze benadrukt dat er al maatregelen zijn genomen om de cashpositie te beschermen, zoals technische werkloosheid voor het personeel en het annuleren van vluchten tot 15 mei. Over het terugdringen van de vloot kan Daenen nog geen details geven, maar ze zegt wel dat bij luchtvaartmaatschappijen alles afhangt van de vloot en dat het dus niet abnormaal is dat daar aanpassingen gebeuren.

