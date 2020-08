Herstel van Belgische economie blijft hangen

De coronapandemie heeft zwaar ingehakt op de Belgische economie. Het dieptepunt werd op 6 april genoteerd. Toen bleef de omzet van de vaderlandse bedrijven 36% onder het normale niveau, bleek uit een enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG), die de overheid adviseert hoe de Belgische economie uit de pandemiedip kan klimmen. Sindsdien verbeterde de situatie. Begin juni bedroeg de terugval nog 23%, eind juni nog 17% en nu dus nog 13%.

De laatste bevraging - bij 4.430 ondernemingen en zelfstandigen - leert opnieuw dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn. De branche van de kunst, het amusement en de recreatie zit nog altijd 81% onder het normale peil omdat veel activiteiten nog steeds niet kunnen heropstarten. Daarna volgt de horeca, die nog 42% achterop ligt, al is hier stilaan toch wat beterschap te merken.

In de industrie blijft de omzet 16% onder het normale peil. Hier ligt dat vooral aan een terugval van de vraag. Meer dan zes bedrijven op de tien merken lagere koopintenties bij hun klanten. Ook de buitenlandse vraag en de internationale handel zijn nog steeds niet hersteld.

Blijvende veranderingen

Wat de vooruitzichten voor volgend jaar betreft, verwachten de bevraagde ondernemingen slechts een geringe verdere verbetering. Ze gaan ervan uit dat de omzet in 2021 nog altijd 10% lager ligt dan normaal. De overgrote meerderheid van de bedrijfstakken gaat dan ook uit van een traag activiteitsherstel. In de sectoren kunst, amusement en recreatie en in de horeca - de twee die het zwaarst worden getroffen - blijven de inkomsten in 2021 naar verwachting nog respectievelijk 44% en 37% achterop.

Het inkomen van zeven op de tien Vlamingen ging er minder dan 10% op achteruit

Op gewestelijk vlak blijkt dan weer dat de impact zwaarder is in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. En dat vertaalt in de portemonnee van de burgers, bleek vorige vrijdag uit een bevraging van de Nationale Bank. Zo ging het inkomen van zeven op de tien Vlamingen er minder dan 10% op achteruit, bovendien hebben ze nog een spaarbuffer van minstens drie maanden. In Brussel en Wallonië zitten maar vijf op de tien in een dergelijke situatie. De meest kwetsbaren zijn ook dubbel zo talrijk in de andere gewesten.

De nieuwe bevraging leert verder dat de coronapandemie voor blijvende veranderingen in het bedrijfsleven zorgt. 36% van de bevraagde ondernemingen verwacht dat het telewerk een grotere plaats blijft innemen dan voor de crisis. 19% denkt aan flexibele werkroosters. Daarnaast verwacht een kwart van de ondernemingen dat het aantal zakenreizen verminderd kan worden. Uiteraard verschilt een en ander van sector tot sector.

