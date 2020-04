Hema vreest voor voortbestaan door coronacrisis jv

01 april 2020

06u20

Bron: ANP 0 Economie De Nederlandse winkelketen Hema is keihard geraakt door de coronacrisis. De omzet van de warenhuisketen is zo hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor zijn voortbestaan. Dat meldt FD op basis van een brief die Hema-topman Tjeerd Jegen vorige week aan verhuurders van Hema-panden heeft gestuurd.

In de brief deelt Jegen mee dat het bedrijf over de maanden april en mei slechts de helft van de verschuldigde huur zal betalen. Hema bespaart zo miljoenen euro's. De huurlasten van Hema bedragen zo'n dertien miljoen euro per maand.

Het is onduidelijk hoe de pandeigenaren reageren op het besluit. Volgens een Hema-woordvoerder hebben veel verhuurders "heel positief" gereageerd op de brief.



De huurkorting is een van de vele maatregelen die op het Hema-hoofdkantoor in Amsterdam-Noord zijn bedacht om de coronacrisis het hoofd te bieden. Alle winkels van de warenhuisketen in Frankrijk, België, Spanje en Duitsland zijn dicht door overheidsmaatregelen.



De Nederlandse winkels zijn wel open, maar Hema zag de omzet in de Nederlandse filialen de afgelopen weken met ongeveer een derde krimpen, blijkt uit interne rapportages.