HEMA gaat in beroep tegen door Brusselse rechtbank opgelegde boete om kinderjeans KVE

13 juli 2018

14u24

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse winkelketen HEMA gaat in beroep tegen een boete van bijna 4,5 miljoen euro die de Brusselse rechtbank van koophandel heeft opgelegd. HEMA werd in mei bestraft wegens rode stiksels op zijn spijkerbroeken, die te veel op de gestikte V-vorm van Levi's zouden lijken, maar daar is HEMA het niet mee eens.

"Op 14 mei van dit jaar bepaalde de rechtbank van koophandel in Brussel dat stiksels op kinderspijkerbroeken van HEMA te veel zouden lijken op die van Levi's. HEMA betwist de vermeende gelijkenis", aldus de keten in een persbericht.

De Nederlandse keten meent verder dat klanten sowieso geen kleding van het Amerikaanse merk in zijn schappen verwachten, aangezien HEMA enkel kleding verkoopt van zijn eigen merk.

Tot slot protesteert de keten tegen het hoge bedrag van de boete. De rechtbank rekende namelijk 20 euro per verkochte jeans in de Benelux, terwijl de broeken voor een maximale prijs van 8 euro over de toonbank gingen.