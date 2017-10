HelloFresh gaat begin november naar de beurs EB

08u45

Bron: ANP, Bloomberg, Belga 1 ANP Economie Maaltijdboxbezorger HelloFresh zal waarschijnlijk op 2 november zijn debuut maken op de beurs in Frankfurt. De indicatieve prijs per aandeel is vastgesteld op 9 euro tot 11,50 euro. Daarmee wordt tot 311 miljoen euro opgehaald om te investeren in uitbreiding. De onderneming zou daardoor een beurswaarde krijgen van circa 1,5 miljard euro.

HelloFresh, dat nog niet winstgevend is, verkoopt zijn maaltijdboxen in tien markten waaronder België en Nederland. Daar maakt het van oorsprong Duitse bedrijf nog geen winst mee. In de Verenigde Staten wil HelloFresh in 2018 duidelijk de grootste speler zijn en voor eind volgend jaar quitte spelen, liet topman Dominik Richter weten.

In 2015 was er ook al een beursgang gepland voor HelloFresh door moederbedrijf Rocket Internet. Die werd echter afgeblazen omdat de vraag naar de aandelen van investeerders tegenviel. Ook waren er twijfels over de waardering van het aandeel.

Hello Fresh, opgericht in 2011, is actief in tien landen. Naast de Benelux-landen zijn dat de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Oostenrijk, Zwitserland en Canada. In het tweeede kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf 33,7 miljoen maaltijden aan huis.