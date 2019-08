HelloFresh boekt voor het eerst in zijn bestaan winst tvc

13 augustus 2019

11u08

Bron: Belga 0 Economie Maaltijdbox-leverancier HelloFresh heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in zijn bestaan winst geboekt. Dat heeft het Duitse bedrijf, opgericht in 2011, vandaag bekendgemaakt.

HelloFresh zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen met 37 procent tot 437 miljoen euro en draaide een aangepaste ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen en zonder eenmalige elementen) van 18,3 miljoen euro, of een winstmarge van 4,2 procent. Een jaar eerder was er nog een verlies van 3,9 miljoen euro.

Topman Dominik Richter toont zich optimistisch dat het bedrijf voor het hele jaar operationeel winst kan boeken, en dat ook in de jaren daarna kan volhouden.

Met HelloFresh krijgen klanten een doos met ingrediënten thuisbezorgd, om daarna zelf aan de slag te gaan. Naar verwachting gaat het bedrijf, dat ook actief is in België, dit jaar wereldwijd meer dan 250 miljoen maaltijden bezorgen.