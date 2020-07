Helft Vlamingen blijft bereikbaar voor werk tijdens vakantie IB

05 juli 2020

04u12

Bron: Belga 4 Economie Iets meer dan de helft (53 procent) van de Vlamingen blijft tijdens zijn vakantie bereikbaar voor werkzaken. Een derde checkt zijn werkmails, bijna evenveel (30 procent) beantwoordt werktelefoons. Dat blijkt uit een bevraging van Protime, specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning, waarover De Zondag vandaag bericht.

Specialisten zijn het erover eens dat dit niet gezond is: werknemers moeten tijdens hun vakantie juist enkele weken loskoppelen.

Door de coronapandemie blijven deze zomer al meer Vlamingen thuis of in eigen land dan de vorige jaren. Zeker voor wie de afgelopen maanden thuis werkte, is afstand nemen van het werk niet altijd evident.

Volgens IDEWE, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, maakt het in principe niet uit waar men zijn vakantie doorbrengt om te kunnen ontspannen. Belangrijk is vooral om tijdens de vakantie niet bezig te zijn met werk. "De rust in ons hoofd is heel belangrijk, zeker in deze angstige tijden. Daarom is vakantie broodnodig voor onze mentale gezondheid", zegt Lode Godderis, directeur Kennis, Informatie en Research van IDEWE en professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven in de krant.

“Veel mensen zitten op hun tandvlees”

Hij wijst erop dat de lockdown een impact heeft op de mentale gezondheid. "Veel mensen zitten duidelijk op hun tandvlees. Ze hebben echt nood aan vakantie (...). Het is een begrijpelijke reflex dat de werknemer zich vandaag nog flexibeler wil opstellen, zeker in economisch onzekere tijden". Maar volgens de professor moeten ook leidinggevenden een visie op lange termijn hanteren. “Voor sporters is het belangrijk om de correcte balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Op het werk is dat niet anders.”