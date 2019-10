Helft Nederlandse kaasexport getroffen door heffingen VS SVM

04 oktober 2019

12u32

Bron: ANP 0 Economie Ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de Verenigde Staten wordt getroffen door de importheffingen die het land de Europese Unie oplegt. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Handel laten weten.

Vorig jaar werd voor 80 miljoen euro aan Nederlandse kaas naar de VS geëxporteerd. Voor ongeveer 39 miljoen euro van die export moet vanaf 18 oktober 25 procent heffing worden betaald. Varkensworsten uit Nederland worden ook getroffen. Het gaat hier om een exportbedrag van ongeveer 600.000 euro.

België is veel minder getroffen door de geplande importheffingen, zo becijferde Fevia (de federatie van de Belgische voedingsindustrie). Er is een impact van naar schatting 3 miljoen euro op verse kaas vanuit België. Vanuit ons land is er geen export van varkensvlees naar de VS. Ook de groente- en fruitsector zal geen impact ondervinden van de Amerikaanse importtarieven.