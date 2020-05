Helft minder startende zelfstandigen tijdens coronapiek: “Achteruitgang minder groot dan verwacht” SVM

13 mei 2020

10u35

Bron: Belga 0 Economie Als gevolg van de coronacrisis is het aantal startende zelfstandigen tussen half maart en half april met de helft gedaald in vergelijking met dezelfde periode in een doorsnee jaar. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van een analyse van de gegevens van 280.000 zelfstandigen. Vooral de horeca kent een stevige terugval.

Volgens de gegevens van Acerta waren er tussen 13 maart en 13 april zestig procent minder startende zelfstandigen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Maar vorig jaar kende het aantal starters wel een piek. In vergelijking met een gemiddeld jaar gaat het nog altijd om een terugval met ongeveer 50 procent.

De achteruitgang is minder groot dan verwacht, klinkt het bij Acerta. "Dat er mensen zijn wiens ondernemingszin niet is gestuit door de coronacrisis is op zich een overwinning", zegt Katrien Jonckheer als directrice starters en zelfstandigen. "De cijfers kunnen ook deels verklaard worden doordat starters niet halsoverkop een nieuwe onderneming opzetten. De effectieve opstart is de laatste stap in een lang denk- en voorbereidingsproces, dat al voor de coronacrisis begonnen was.”

Vooral horeca

De terugval van het aantal startende zelfstandigen doet zich voor in zowat alle sectoren. Maar vooral de horeca krijgt zware klappen. In vergelijking met een gemiddeld jaar waren er bijna 70 procent minder startende horeca-uitbaters.

In de bouw werden 50 procent minder starters geteld dan in piekjaar 2019, maar in vergelijking met een gemiddeld jaar blijft de achteruitgang beperkt tot 3 procent. Bij de intellectuele beroepen zijn de initiatieven om te starten een vijfde teruggelopen ten opzichte van een gemiddeld jaar. Het onderzoek van Acerta gebeurde tussen 13 maart en 13 april en spitst zich dus toe op de periode wanneer het coronavirus een piek bereikte in ons land.

