Helft beleggers vreest voor terugval Belgische economie in najaar AW

15 september 2020

10u14

Bron: Belga 0 Economie Slechts 18 procent van de beleggers ziet de Belgische economie in de komende drie maanden aantrekken, terwijl liefst 53 procent een terugval vreest. Dat blijkt uit de resultaten van de ING-beleggersbarometer.

Het positieve effect van het grotendeels opheffen van de lockdownmaatregelen lijkt daarmee volgens ING zo goed als uitgespeeld. Sinds juli zitten de conjunctuurverwachtingen opnieuw in een neerwaartse trend. De ING-beleggersbarometer valt in augustus voor de tweede opeenvolgende maand terug en noteert nu op amper 74 punten, een stuk onder het neutrale niveau van 100 punten.



Zowat de helft van de respondenten ziet de beurs in de komende drie maanden dalen, terwijl een op de vijf nog altijd op een hausse durft te hopen. Ook in de portefeuillestrategie komt het voorzichtige gedrag terug.

Amerikaanse verkiezingen

Het risico dat de politiek dit jaar beleggingsresultaten zal beïnvloeden is daarnaast reëel, luidt het, met presidentsverkiezingen in de VS en vermoedelijk een nieuwe regering in België. De coronacrisis heeft de inschatting van de Belgische belegger duidelijk veranderd. Waar in februari nog 48 procent van de respondenten ervan overtuigd was dat Donald Trump zijn mandaat zou hernieuwen en maar 28 procent op de democratische kandidaat gokte, is nu voor 58 procent van de beleggers Joe Biden de volgende president, terwijl nog amper 23 procent in Trump gelooft.

En ook wat de Belgische politiek betreft, zijn de meningen geëvolueerd. Als gepolst wordt naar waar de volgende regering in eerste instantie geld moet aan besteden, versterkt gezondheidszorg haar eerste plaats (van 39 procent naar 59 procent). Pensioenen zakt van de tweede naar de derde plaats (30 procent). De tweede plaats wordt nu, niet verrassend in de huidige economische context, ingenomen door economische uitgaven (42 procent vindt dit belangrijk). Klimaat (29 procent) verdwijnt net uit de top 3 van prioriteiten.