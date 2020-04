Heineken trekt vooruitzichten in na daling bierverkoop WDw

08 april 2020

10u19

Bron: Belga 0 Economie Bierbrouwer Heineken denkt in het eerste kwartaal vier procent minder bier en andere drank te hebben verkocht als gevolg van de coronapandemie. De situatie zal in het tweede kwartaal alleen maar verslechteren, waarschuwt het Nederlandse drankconcern. Heineken trekt daarom alle eerder gemelde prognoses voor het boekjaar 2020 in.

De verwachte daling waar Heineken voor waarschuwt, is op autonome basis. Dat betekent onder andere dat het effect van overnames of de verkoop van bedrijfsactiviteiten zijn weggefilterd. Aan bier verwacht Heineken in het eerste kwartaal twee procent minder te hebben verkocht. De definitieve kwartaalcijfers maakt Heineken 22 april bekend.

Gedwongen sluitingen

Bierbrouwers wereldwijd hebben te lijden onder de gedwongen sluitingen van cafés en andere horecagelegenheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast zijn in een aantal landen ook fabrieken gesloten. Heineken denkt vooral dat de wereldwijde economische neergang zijn weerslag zal hebben op de bierverkopen.

Heineken meldde in februari nog een stijgende omzet voor 2020 te verwachten. Een combinatie van grotere biervolumes, hogere prijzen en toegenomen verkoop van premiummerken had voor hogere opbrengsten moeten zorgen.

Extra leningen

De bierbrouwer benadrukt nu dat de financiën aan het begin van de coronacrisis op orde waren. De balans was volgens Heineken sterk, wat betekent dat het concern goed aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarnaast beschikt het bedrijf over een kredietfaciliteit die nog niet volledig is opgenomen. De afgelopen weken zijn die financiële middelen aangevuld met extra leningen, maakt Heineken bekend.

Heineken wordt al vijftien jaar geleid door de Belg Jean-François van Boxmeer. Hij wordt in juni opgevolgd door de Nederlander Dolf van den Brink, zo raakte in februari bekend.

