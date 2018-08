Heineken tekent miljardendeal in China KVDS

Bron: Belga 0 Economie Heineken heeft een belang van 40 procent genomen in de grootste bierbrouwer van China: China Resources Beer. Met de deal is in totaal ongeveer 1,4 miljard euro gemoeid. In ruil daarvoor krijgen de Chinezen een klein belang in Heineken en toegang tot de brouwerijen van het Nederlandse bierconcern.

CR Beer is onder meer de brouwer van Snow, het grootste Chinese biermerk. Met de miljardendeal krijgt Heineken vooral meer mogelijkheden om zijn eigen merken nog meer in de winkelschappen van de grootste biermarkt ter wereld te krijgen.

Middelklasse

De snel groeiende Chinese middelklasse is nu de op een na grootste markt voor 'premium bieren' en dat zal in de komende vijf jaar nog versterken, voorspelt Heineken. Chinezen die wat meer geld te besteden hebben, kiezen nu al vaak voor duurdere, buitenlandse biermerken.





De concurrentieslag tussen de grote bierreuzen van de wereld heeft de winsten in China onder druk gezet. Heineken verwacht de kosten terug te dringen door onder meer te rekenen op het distributienetwerk van CR Beer, en zo de winstmarges op te krikken.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev opende eind vorig jaar nog een brouwerij in Putian, in het zuidoosten van het land. Met een capaciteit van 1,5 miljoen ton is het de grootste van AB InBev in Azië.