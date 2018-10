Heineken profiteert van warme zomer sam

24 oktober 2018

10u33

Bron: belga 0 Economie De Nederlandse bierbrouwer Heineken, waar de Belg Jean-François van Boxmeer aan het stuur zit, verkocht in het derde kwartaal meer bier.

In het kwartaal ging 62,6 miljoen hectoliter bier de deur uit, of 4,6 procent meer dan een jaar eerder. Van het merk Heineken werd 10,3 miljoen hectoliter verkocht: een stijging met meer dan negen procent.

CEO van Boxmeer zegt dat de groei onder meer te danken is aan het goede weer in Europa en sterke groei in Brazilië, Mexico, Vietnam en Zuid-Afrika.

In de portefeuille van de Nederlandse brouwreus zitten onder meer de Belgische merken Affligem, Stassen, Maes en Grimbergen.

