Heineken gaat gebukt onder coronacrisis: geen bonussen en top levert salaris in

22 april 2020

10u29

Bron: ANP 2 Economie Heineken kampt overduidelijk met de negatieve gevolgen van de coronacrisis. De brouwer verkocht in het eerste kwartaal van het jaar minder bier in vergelijking met een jaar eerder, zo werd in een handelsupdate gemeld. Vooral in maart vielen de verkopen tegen. Om kosten te besparen, worden dit jaar onder meer geen bonussen uitgekeerd. De top van het bedrijf neemt ook genoegen met twintig procent minder loon.

Scheidend topman Jean-François van Boxmeer zei in een toelichting dat met name de resultaten in de maand maart, toen het virus wereldwijd om zich heen greep, sterk werden beïnvloed. De Nederlandse bierbrouwer zag de biervolumes in de eerste drie maanden van het jaar op jaarbasis met 2,1 procent dalen tot 51,6 miljoen hectoliter. In de maand maart was sprake van een daling van de volumes met 14 procent. In alle regio’s wereldwijd was qua volumes sprake van een dubbelcijferige krimp in maart.

Heineken sloot de meetperiode af met een winst van 94 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 299 miljoen euro.

Geen gedwongen ontslagen

Heineken nam al de nodige maatregelen om de kosten te drukken. Zo werden reisbeperkingen ingesteld en schoof de onderneming alle niet-noodzakelijke investeringen op de lange baan. Ook werden IT-projecten tijdelijk gepauzeerd en werd nog eens goed gekeken naar marketingkosten.

De leiding van het bedrijf ging nu akkoord met een verlaging van het basissalaris met een vijfde. Het schrappen van de bonussen geldt ook voor circa duizend topmanagers van het bedrijf. Voorts wordt dit jaar geen interimdividend betaald. De onderneming benadrukte dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Aanvullende financiering

In landen waar scherpe lockdownmaatregelen gelden, in sommige gevallen in combinatie met een alcoholverbod, wordt Heineken logischerwijs het hardst geraakt. Van Boxmeer wijst onder meer op de problemen bij dochterondernemingen in Mexico en Zuid-Afrika. Ook in India kampen Heineken-partners met negatieve effecten.

Heineken trok reeds alle eerder gemelde prognoses, zoals een omzetstijging, voor het boekjaar 2020 in. De brouwer verzekerde zich ook van een aanvullende financiering waarmee het concern zich snel kan aanpassen aan de snelle veranderingen in de markten.

