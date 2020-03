Heb je in tijden van corona recht op extra steun van de overheid? Een overzicht van alle tegemoetkomingen

Het coronavirus heeft een grote impact op de financiële huishouding van consumenten en ondernemers. De Vlaamse en federale overheid proberen met extra steunmaatregelen de nodige hulp te bieden. Dat lijstje dikt nagenoeg dagelijks aan. Om door de bos het bomen nog te zien, hebben we de tegemoetkomingen gebundeld in één handig overzicht.

Economie Het coronavirus heeft een grote impact op de financiële huishouding van consumenten en ondernemers. De Vlaamse en federale overheid proberen met extra steunmaatregelen de nodige hulp te bieden. Dat lijstje dikt nagenoeg dagelijks aan. Om door de bos het bomen nog te zien, hebben we de tegemoetkomingen gebundeld in één handig overzicht.

PARTICULIEREN

1. Tijdelijke werkloosheid

Federaal

• Hogere uitkering tijdelijke werkloosheid

De regering heeft beslist dat het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voortaan geldt voor alle door de coronacrisis getroffen werkgevers. Dat was enkele dagen al van toepassing op meer dan één miljoen Belgen. Het federale ministerie van werkgelegenheid heeft de uitkering verhoogd van 65% naar 70%. Daar gaat wel nog 26,75% bedrijfsvoorheffing van af.

• Opleg tijdelijke werkloosheid

De federale overheid kent een opleg van 5,63 euro per dag toe voor wie tijdelijk werkloos is wegens de corona-epidemie. Dat betekent tot 150 euro extra per maand, geldig tot eind juni.

• Uitstel hypothecaire krediet

Wie als gevolg van de coronacrisis moeilijkheden ondervindt om zijn woonlening terug te betalen, kan bij de bank om uitstel van afbetaling vragen. De banken kunnen een betalingsuitstel toekennen tot 30 september toekennen, zonder dat ze daarvoor extra kosten aanrekenen.

Vlaams

• Tegemoetkoming energiefactuur voor tijdelijke werklozen

De Vlaamse overheid ondersteunt tijdelijke werklozen met een financiële tegemoetkoming voor één maand om de water- en energiefacturen te betalen. De premie is gebaseerd op het gemiddelde verbruik en bedraagt 202,68 euro. Zolang de strikte coronamaatregelen van kracht blijven, gebeuren er geen afsluitingen van water, gas of elektriciteit.

De federale overheid geeft twee maanden betalingsuitstel van de personenbelasting en int bijgevolg geen nalatigheidsintresten of boetes

2. Belastingen

Federaal

• Uitstel van betaling personenbelasting

De federale overheid geeft twee maanden betalingsuitstel van de personenbelasting en int bijgevolg geen nalatigheidsintresten of boetes. Ze biedt tevens soepelere afbetalingsplannen aan. De betalingstermijnen van de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting voor niet-inwoners zijn eveneens met twee maanden verlengd.

Vlaams

• Verlenging termijn aangifte erfbelasting

Een laattijdige aangifte van nalatenschap resulteert niet in een belastingverhoging wanneer u die aangifte binnen de twee maanden na afloop van de verstrengde coronamaatregelen indient.

• Verlenging termijn registratie van een akte

De Vlaamse overheid legt geen belastingverhoging op, wanneer u de registratietermijn van de akte tot twee maanden na het einde van de verstrengde coronamaatregelen overschrijdt.

(Lees verder onder de foto).

WERKGEVERS

Federaal

• Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

Sinds 20 maart beschouwt de overheid alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan de coronacrisis als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Die maatregel is ondertussen verlengd tot 30 juni. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunt u ook inroepen in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’.

• Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Het gaat daarbij om afbetalingsplannen, de vrijstelling van nalatigheidsintresten en de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. Dat geldt voor schulden op het vlak van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

• Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

De federale overheid legt geen boetes of sancties op aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen die hun overheidsopdrachten niet (tijdig) kunnen uitvoeren als gevolg van het coronavirus.

• Vergoeding voor telewerk

Werkt uw personeel door de corona-uitbraak nu bijna volledig van thuis uit? Dan mag u het telewerkend personeel de ‘bureauvergoeding’ van 126,94 euro per maand toekennen zonder er socialezekerheidsbijdragen op te betalen.

• Uitstel van betaling werkgeversbijdragen sociale zekerheid

Werkgevers kunnen de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020.

• Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die op tijdelijke werkloosheid terugvallen, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

Ondernemers die hun zaak volledig moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis ontvangen een eenmalige premie van 4.000 euro

Vlaams

• Coronahinderpremie

Ondernemers die hun zaak volledig moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis ontvangen een eenmalige premie van 4.000 euro. Moet u de zaak na 5 april nog altijd sluiten, dan volgt een vergoeding van 160 euro per dag.

• Uitbreiding aanmoedigingspremie

De Vlaamse overheid riep de aanmoedigingspremie initieel in het leven om ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering te ondersteunen en op die manier ontslagen te vermijden. De premie is nu uitgebreid naar bedrijven met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen door de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer ligt tussen 68 en 172 euro, op voorwaarde dat de productie met minstens 20% afneemt.

• Uitstel verzending aanslagbiljetten onroerende voorheffing

De belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei).

• Verlenging betaaltermijn verkeersbelasting

Bedrijven genieten vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen.

• Uitstel terugbetaling leningen

Voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, kent de Vlaamse overheid kosteloos uitstel van betaling toe tot 30 september.

• Uitbreiding crisiswaarborg

De gewone waarborgregeling maakt het mogelijk om 75% van de nieuwe financieringsovereenkomsten te laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Tijdens de coronacrisis daalt die premie tot 0,25% van het totaalbedrag. Ondernemingen kunnen tevens voor bestaande schulden tot twaalf maanden in plaats van drie maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

• Flexibiliteit in voorwaarden voor steunmaatregelen en subsidies

Voor ondernemingen die de termijnen voor bepaalde subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) niet langer kunnen nakomen, is een verlenging mogelijk.

• Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die terugvallen op tijdelijke werkloosheid een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

Zelfstandigen hebben bij ziekte vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds, wanneer u in totaal minstens acht dagen ziek bent

ZELFSTANDIGEN

Federaal



• Uitstel van betaling sociale bijdragen

Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

• Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Wanneer zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun sociale bijdrage, kunnen ze een vermindering van de voorlopige sociale bijdrage voor het jaar 2020 aanvragen.

• Vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, mogen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

• Crisisoverbruggingsrecht

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, maken aanspraak op het crisisoverbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dat is nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar zeven opeenvolgende kalenderdagen.

• Tegemoetkoming ziekte

U heeft bij ziekte vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds, wanneer u in totaal minstens acht dagen ziek bent.

Wie zijn kind niet naar de opvang brengt, zet dan een aantal ‘respijtdagen’ of ‘bestelde’ opvangdagen in waar geen betaling tegenover staat. Tussen 14 maart en 5 april staat dat systeem op pauze

KINDEROPVANG

Vlaams

• Geen respijtdagen nodig

De kinderopvang met inkomenstarief hanteert het principe ‘bestellen is betalen’. Wie zijn kind niet naar de opvang brengt, zet dan een aantal ‘respijtdagen’ of ‘bestelde’ opvangdagen in waar geen betaling tegenover staat. Tussen 14 maart en 5 april staat dat systeem op pauze, waardoor u geen respijtdagen verliest wanneer u uw kinderen niet naar de opvang stuurt.

VRIJWILLIGERS

Vlaams



• Uitbreiding vrijwilligersverzekering

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis, om de vele helpende handen extra te beschermen. Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat is nu ook tijdelijk mogelijk voor vrijwilligers die zich engageren voor ‘Vlaanderen Helpt’

VRIJE TIJD

Federaal



• Concerttickets gecompenseerd

Wanneer een concert of evenement op een latere datum plaatsvindt, blijft uw ticket automatisch geldig. Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt zijn geld terug. Komt er geen nieuwe datum, dan volgt een terugbetaling.

• Pakketreizen vergoed

Wie zijn pakketreis, zoals een combinatie van vlucht en hotel of hotel en huurauto, moet annuleren door het coronavirus heeft het recht op een terugbetaling. Hoe die eruit ziet, hangt af van wie het initiatief neemt om uw reis te annuleren. Annuleert het reisbureau of de reisorganisator, dan hebt u volgens het Europees Centrum voor de Consument recht op een gelijkwaardige alternatieve reis (andere bestemming, andere datum) of op terugbetaling van wat u al betaalde. Laat het reisbureau of de reisorganisator de reis toch doorgaan? Dan kunt u enkel een terugbetaling eisen als de maatregelen getroffen naar aanleiding van het coronavirus belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van onderdelen van uw pakketreis.

SECTORSPECIFIEKE MAATREGELEN

Vlaams



De overheden werken ook nog sectorspecifieke maatregelen uit. De Vlaamse overheid maakt bijvoorbeeld een budget van vijf miljoen euro vrij voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. De Vlaamse Regering voorziet ook steunmaatregelen voor de agrovoedingssector.

Meer details over de maatregelen en de voorwaarden om die te bekomen, leest u na via:

Vlaanderen.be

Vlaio.be

Financiën.belgium.be

Unizo.beeconomie.fgov.be

Lees ook:

Econoom Paul De Grauwe: “Verhoog tijdelijke werkloosheidsuitkering en spreek even geen faillissementen uit” (+)

Vijf gezinnen maken hun ‘coronarekening’: “Met de 4.000 euro die we van de overheid zouden krijgen, kunnen we zelfs onze vaste kosten niet betalen” (+)

Bij welke winkels kan je nog terecht? Hier koop je Belgisch (zonder uit je kot te komen) (+)