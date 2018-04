Headhunter geeft eigen generatie Y veeg uit de pan: "Bende lamzakken" Joeri Vlemings

19 april 2018

13u38

Bron: Evening Standard 0 Economie Nog geen 25 en onmogelijk een job te vinden? "Bullshit", volgens de Britse headhunter Josh Harrison. "Dan doe je niet genoeg je best", meent hij. Zijn tirade op LinkedIn ging snel rond op het internet en in de Britse pers.

Harrison komt uit Leeds en werkt als recruiter bij het Britse bedrijf Harrison Alwood. Hij reageerde op LinkedIn op een blogpost van Jack Parsons, een 24-jarige ondernemer en CEO, die zijn eigen ervaring van enkele jaren geleden uit de doeken deed en stelde dat vandaag de jobmarkt voor Britse jongeren "aan diggelen ligt". Harrison, zelf een millennial, deed het af als "ocharme wij-gejammer".

"Ik val meteen met de deur in huis", schreef Harrison. "Het is nooit zo makkelijk geweest voor een man of een dame om een redelijk goed betaalde job te vinden in dit land. Ik zou zelfs zeggen, ongeacht je kwalificaties. Als je nog geen 25 bent en geen werk hebt - en je bent lichamelijk en geestelijk gezond - dan ben je ofwel een kleine lamzak of leg je de lat veel te hoog."

"Het verbaast mij niks dat ze ons millennials veeleisend noemen. Kinderen meten tegenwoordig hun waarde af aan het aantal volgers op Instagram en begrijpen niet dat ze op hun 25ste nog geen CEO zijn. Iedereen wil maar meteen aan de top beginnen in plaats van zich op te werken. Niemand wil blijkbaar zijn handen nog vuil maken."

Harrison wijt de werkloosheid bij millennials eerder aan een gebrek aan inzet. "Schuif het niet af op de maatschappij, als we leven in de meest open, progressieve, op gelijkheid gebaseerde periode ooit in de geschiedenis."

De Britse media pikten Harrisons uithaal naar zijn eigen generatie Y al snel op. Hij neemt niks terug van zijn woorden en schreef "wat niemand anders durfde zeggen", beweert hij. Ook al waarschuwde de tegen zijn zin geviseerde Jack Parsons ervoor dat dit kan geïnterpreteerd worden als "pesterijen". Wat Harrison al helemaal niet kan begrijpen: "Ik vermeld inderdaad zijn naam en noem zijn mening 'bullshit', maar verder geef ik gewoon mijn eigen mening over onze generatie en waarom sommigen van ons veeleisend kunnen worden genoemd." Hij ziet in Parsons reactie alleen maar een bevestiging van het stomme 'ocharme ik-gedrag' dat hij net wou aankaarten in zijn post.

De meningen van de toeschouwers op het internet blijken verdeeld. Of wat dacht jij?