Hazard maakt dé Krëfel-goal: winkelketen betaalt tv's terug

14 juli 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 232 Economie De Rode Duivels hebben op het WK, weliswaar in de kleine finale, met 2-0 van Engeland gewonnen. Het doelpunt dat Eden Hazard in minuut 82 tegen scoorde, was het zestiende van de Rode Duivels. Aangezien zestien meer is dan vijftien, kost die goal elektronicazaak Krëfel ruim een miljoen euro.

Je televisie terugbetaald krijgen als de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten scoren: met die opvallende WK-actie kwam Krëfel enkele weken geleden op de proppen.

De zaak meldde prompt na de wedstrijd immers op haar twitteraccount dat zij zich aan haar belofte houdt, de kopers van haar 55-inch televisies hun aankoopbedrag terug te betalen in het geval de Duivels op het WK meer dan 15 doelpunten zouden scoren. "We did it! Dat wil zeggen dat we de duizenden klanten die een tv hebben gekocht, gaan terugbetalen", luidde de tweet.

WE DID IT! 🇧🇪 We zijn klaar om duizenden mensen hun TV terug te betalen!

Geen spijt

De belofte van Krëfel leek veilig: in de hele WK-geschiedenis wisten slechts twee teams meer dan 15 ballen in doel te krijgen - Brazilië in 2002 en Duitsland in 2010. Maar ze hebben bij Krëfel geen spijt: “Eigenlijk waren we er van bij het begin van de actie al van uitgegaan dat ze die 16 doelpunten wél zouden halen. De actie kadert in onze feeststrategie, sowieso wilden we iets unieks doen en dat is bij deze gelukt. Zelfs Dries Mertens wil dat zijn vrienden hun tv terugbetaald krijgen", aldus Krëfel.

Een miljoen euro

Dat de stunt Krëfel zowat een miljoen euro kost, zal de elektronicazaak worst wezen. Het bedrijf kreeg met zijn belofte heel wat gratis reclame én had zich veligheidshalve verzekerd. Overigens krijgen de klanten hun centjes niet terug, zij krijgen een bij de elektronicazaak in te wisselen tegoedbon.

De actie liep van 26 april tot 17 juni. De "winnende" klanten zullen op 1 augustus gecontacteerd worden en zullen hun tegoedbon voor 10 augustus overhandigd krijgen.