Hazard maakt dé Krëfel-goal: winkelketen betaalt tv's terug bvb

14 juli 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 96 Economie De Rode Duivels leiden op het WK, weliswaar in de kleine finale, met 2-0 tegen Engeland. Het doelpuntensaldo van de Belgen staat momenteel op 16. Dankzij Meunier en Hazard, de twee spelers die scoorden tijdens deze match, betaalt Krëfel dus je televisie terug.

Je televisie terugbetaald krijgen als de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten scoren: met die opvallende WK-actie kwam Krëfel enkele weken geleden op de proppen.

Krëfel bevestigde vorige week nog aan onze redactie dat de Rode Duivels nog twee keer moesten scoren, liefst vóór de penaltyreeks want die goals tellen niet mee. “De doelpunten die gescoord worden tijdens de kleine finale tellen mee voor de actie. De mensen die zich via de site hebben ingeschreven en dus geregistreerd zijn, maken kans op een terugbetaling van hun tv."

Na de voorsprong van onze Rode Duivels, dankzij Meunier en Hazard, is het zover: Krëfel betaalt de televisies terug!

Of ze bij Krëfel spijt hebben van hun actie, was een veelgestelde vraag. “Eigenlijk waren we er van bij het begin van de actie al van uitgegaan dat ze die 16 doelpunten wél zouden halen. De actie kadert in onze feeststrategie, sowieso wilden we iets unieks doen en dat is bij deze gelukt. Zelfs Dries Mertens wil dat zijn vrienden hun tv terugbetaald krijgen", aldus Krëfel.