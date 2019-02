Haven van Oostende vaart minder politieke koers IB

13 februari 2019

01u16

Bron: Belga 0 Economie Het bestuur van de Haven van Oostende vaart voortaan een minder politieke koers. Die komt er na de omvorming van een autonoom gemeentebedrijf naar een naamloze vennootschap van publiek recht, waardoor de politieke inmenging beperkt blijft tot zes gemeenteraadsleden op dertien bestuurders. De nieuwe raad van bestuur is gisteren voorgesteld.

De zes gemeenteraadsleden werden na de gemeenteraad van maandag 28 januari al bekendgemaakt. Het gaat om burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA), Alan Van Laer (Open Vld), Steven Nagels (N-VA), Wouter De Vriendt (Groen) en Krista Claeys (CD&V).

Als onafhankelijken zetelen Bart Brackx (ex-topman van Jetair en de West-Europese afdeling van de TUI-groep), professor Carl Devos (politicoloog en vertegenwoordiger van UGent in West-Vlaanderen), Lisa Devriese (Vlaams Instituut voor de Zee), Hannelore Hochepied (hoofdcommissaris politiezone Oostende), Kathy Van Damme, (Vlaams Energiebedrijf) en professor Eric Van Hooydonk (docent haven- en maritiem recht) in de raad.

Tien nieuwe prioriteiten

De haven gaat met het nieuwe bestuur voor tien nieuwe prioriteiten, klinkt het. "De Haven van Oostende wil groei realiseren die duurzame werkgelegenheid creëert. Hiervoor werd een nieuwe koers vastgelegd die onder andere inzet op diversificatie. Tevens dienen we meer inkomsten te genereren zodat we verder kunnen investeren, onder andere in de blauwe economie en infrastructuur", zegt gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck.

