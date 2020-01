Harley-Davidson ziet verkoop verder dalen HR

28 januari 2020

15u25

Bron: Belga 6 Economie Harley-Davidson heeft het voorbije kwartaal weer minder motoren verkocht. De totale verkopen daalden wereldwijd met 1,4 procent tot 38.754 stuks. Op de eigen thuismarkt, de Verenigde Staten, was sprake van een daling van de verkopen met dik 3 procent.

Het betekende het twaalfde kwartaal op rij dat er minder kopers waren voor de motoren op de thuismarkt. Internationaal gingen de verkopen in de voorbije maanden wel licht omhoog, louter dankzij aantrekkende verkopen in Azië.

De omzet kwam in vierde kwartaal uit op 874 miljoen dollar, een daling met 8,5 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. Als verklaring voor de afname wijst de motorconstructeur onder meer naar de handelsconflicten van de Verenigde Staten met China en de Europese Unie, waarbij invoerheffingen op de motoren worden opgelegd. De winst steeg daarentegen wel van 0,5 naar 13,5 miljoen dollar, maar dat kwam vooral door de hoge kosten in het vierde kwartaal van 2018.

Analisten waren uitgegaan van betere cijfers. Harley wil vooral jongere bikers aan zich binden. Het zet daarom in op lichtere motoren. Verder wil de onderneming vooral buiten de VS meer motoren slijten. Azië is daarbij een belangrijke groeimarkt. Tegen 2027 moet de helft van alle verkopen buiten de VS plaatsvinden.

De handelsupdate van de motorenmaker maakte beleggers nerveus. Het aandeel ging dinsdag hard omlaag.