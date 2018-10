Harde brexit kan 21.000 Vlaamse jobs kosten kv

02 oktober 2018

17u00

Bron: Belga 6 Economie Indien de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie mislukken en het tot een "harde" brexit komt, kan dit 21.000 jobs kosten of 0,8 procent van de totale tewerkstelling. In Wallonië staan 5.000 jobs op de helling, goed voor 0,4 procent van de totale tewerkstelling, zo blijkt uit cijfers die het Waals Instituut voor Statistiek IWEPS vandaag publiceerde.

72.000 jobs in Vlaanderen zijn afhankelijk van Belgische uitvoer naar Groot-Brittannië tegen 20.000 jobs in Wallonië. Dat verklaart volgens IWEPS het verschil in gevolg van een harde brexit tussen de twee gewesten.

Ook de samenstelling van de uitvoer heeft invloed. Vlaanderen voert vooral transportuitrusting en voedingsproducten uit, terwijl de Waalse export vooral slaat op geneesmiddelen, medisch materiaal en chemische producten, waarvoor op wereldvlak relatief lage invoertarieven gelden.

Een derde van de banen die zouden sneuvelen in Wallonië, ongeveer 1.600 jobs, is het gevolg van de daling van de economische activiteit in Vlaanderen door een harde brexit, voorspelt IWEPS nog.