Handelsvloer van New Yorkse beurs wordt gesloten na besmettingen, enkel nog handel online ADN

19 maart 2020

13u19

Bron: Belga, ANP 0 Economie De historische handelsvloer van de New York Stock Exchange (NYSE) op Wall Street wordt vanaf maandag tijdelijk gesloten nadat een handelaar en een werknemer positief getest hebben op het coronavirus. Er wordt volledig overgeschakeld op elektronische handel. Dat heeft de NYSE donderdag gemeld.

De NYSE equities trading floor en NYSE American Options trading floor in New York worden gesloten, net als de NYSE Arca Options trading floor in San Francisco.

De aandelenmarkt werd in het verleden al gesloten, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de nasleep van de terreuraanslagen van 9/11. Maar dit is de eerste keer dat de fysieke handelsvloer gesloten wordt terwijl de elektronische handel voortgezet wordt.



Volgens de Amerikaanse beursuitbater werden maandag twee personen gescreend en ook positief bevonden op het coronavirus. De betreffende NYSE-medewerker en een persoon die op de beursvloer werkte, mochten deze week het gebouw al niet meer in. De laatste keer dat ze op hun werk zijn geweest was vrijdag.

Lees ook:

“Beurzen blijven hoe dan ook open” (+)

Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen (+)